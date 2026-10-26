Lộ diện 4 nhà leo núi vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26

Sau hành trình tranh tài đầy kịch tính qua các cuộc thi Tuần, Tháng và Quý, 4 gương mặt xuất sắc nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã chính thức lộ diện. Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh và Đoàn Lê Anh Đức sẽ cùng bước vào cuộc đua cuối cùng để chinh phục vòng nguyệt quế.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 1/11/2026, phát sóng trên VTV3.

Trần Võ Gia Bảo – Nhà vô địch Quý I

Đến từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa, Trần Võ Gia Bảo là thí sinh đầu tiên giành vé vào Chung kết năm thứ 26. Với 175 điểm trong trận thi Quý I, Gia Bảo đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành vòng nguyệt quế, ghi tên mình vào cuộc đua giành ngôi vị cao nhất của Olympia.

Lý Thái Dương – Chàng trai mang cầu truyền hình về Đất Tổ Phú Thọ

Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, đã giành chiến thắng Quý II với 200 điểm, qua đó trở thành chủ nhân tấm vé thứ hai vào Chung kết năm.

Hành trình của Thái Dương càng khiến khán giả chú ý khi gắn với một kỷ niệm đặc biệt: từ năm 5 tuổi, cậu bé đã từng trốn ngủ trưa để xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Sau nhiều năm nuôi dưỡng niềm yêu thích, Thái Dương đã tiến gần hơn đến giấc mơ chinh phục vòng nguyệt quế danh giá.

Nguyễn Huy Quang Minh – Chủ nhân kỷ lục 345 điểm ở cuộc thi Tháng

Là học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên, Nguyễn Huy Quang Minh gây ấn tượng mạnh khi giành 345 điểm tại cuộc thi Tháng 1 – Quý III, trở thành thí sinh sở hữu mức điểm cao nhất ở vòng thi Tháng của Olympia năm thứ 26.

Tiếp tục thể hiện phong độ nổi bật tại cuộc thi Quý III, Quang Minh giành chiến thắng với 225 điểm, chính thức ghi tên mình vào trận Chung kết năm và mang cầu truyền hình về với Hưng Yên.

Đoàn Lê Anh Đức – Gương mặt cuối cùng góp mặt ở Chung kết năm

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội, là nhà leo núi cuối cùng giành quyền góp mặt tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Không chỉ gây chú ý với khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia, Anh Đức còn cho thấy bản lĩnh thi đấu qua những màn bứt phá ấn tượng. Sau khi về nhì ở cuộc thi Tuần với 230 điểm, nam sinh tiếp tục ghi dấu ấn tại cuộc thi Tháng với 330 điểm, trước khi giành chiến thắng Quý IV để sở hữu tấm vé cuối cùng vào trận Chung kết năm.

Bốn nhà leo núi, bốn hành trình khác nhau, nhưng cùng hướng đến mục tiêu cao nhất trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Cuộc tranh tài cuối cùng hứa hẹn mang đến những màn đấu trí hấp dẫn, những khoảnh khắc bứt phá và nhiều bất ngờ đáng chờ đợi.

Thành tích của 4 thí sinh trong các cuộc thi tuần, tháng, quý: Trần Võ Gia Bảo: thi tuần đạt 260 điểm (nhì tuần 2, tháng 1, quý 1), nhất tháng với 210 điểm, nhất quý 1 với 175 điểm. Lý Thái Dương: thi tuần đạt 190 điểm (nhất tuần 1, tháng 3, quý 2), nhất tháng với 180 điểm, nhất quý 2 với 200 điểm. Nguyễn Huy Quang Minh: thi tuần đạt 250 điểm (nhất tuần 2, tháng 1, quý 3), nhất tháng với 345 điểm, nhất quý 3 với 225 điểm. Đoàn Lê Anh Đức: thi tuần đạt 230 điểm (nhì tuần 1, tháng 3, quý 4), nhất tháng với 330 điểm, nhất quý 4 với 220 điểm.