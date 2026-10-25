Lộ diện 4 nhà leo núi tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

4 nhà leo núi góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

4 nhà leo núi tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (Đông Hải, Khánh Hòa) xuất sắc giành vòng nguyệt quế quý 1 với 175 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Lý Thái Dương,nhà leo núi xuất sắc nhất quý 2 tới từ Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (Phú Thọ). Giữ vững phong độ khi thắng liên tiếp các vòng thi tuần, tháng và quý, thí sinh Lý Thái Dương đã giành vòng nguyệt quế quý 2 với 200 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên mang Cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với Đất Tổ Phú Thọ.

Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình (Hưng Yên) nhất quý 3. Quang Minh ghi dấu ấn với 345 điểm trận thi tháng 1 quý 3, đồng thời lập kỷ lục tổng điểm vòng thi tháng cao nhất Olympia 26. Nam sinh tục giành chiến thắng trận quý 3 với 225 điểm, để ghi tên mình vào trận chung kết năm và đem cầu truyền hình về tỉnh Hưng Yên.

Với 220 điểm, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) giành chiến thắng cuộc thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế và giành tấm vé cuối cùng vào chung kết năm.

Anh Đức ghi dấu ấn khi nhanh chóng "bẻ khóa" chướng ngại vật và ở lượt thi về đích của các bạn cùng chơi, nam sinh liên tục chớp thời cơ bấm chuông chuẩn xác ở những câu hỏi then chốt.