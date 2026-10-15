Lộ diện 4 nhà đầu tư nước ngoài sắp rót hơn 1.147 tỷ đồng vào EVF

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVN Finance, HOSE: EVF) vừa công bố phuơng án dự kiến chào bán riêng lẻ 85 triệu cổ phiếu với giá 13.500 đồng/cổ phiếu, trong đó Leadvisors Capital đăng ký mua 40 triệu đơn vị.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị vừa công bố, EVF thông qua phương án triển khai chi tiết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ. Số lượng phát hành tối đa là 85 triệu cổ phiếu, tương đương 11,18% lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại.

Giá chào bán dự kiến là 13.500 đồng/cổ phiếu, được xác định theo nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nếu phân phối thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, EVF có thể thu về 1.147,5 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu EVF giao dịch ở mức 11.550 đồng/cổ phiếu, như vậy, mức giá phát hành cao hơn thị giá khoảng 16%.

Theo danh sách được EVF công bố, có 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt phát hành, gồm CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital, Japan Vietnam Capital Fund I, L.P., Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) và Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P.

Danh sách 4 nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của EVF (Ảnh: EVF).

Trong đó, Leadvisors Capital đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 540 tỷ đồng theo giá chào bán. Nếu giao dịch hoàn tất, doanh nghiệp dự kiến sở hữu 4,73% vốn điều lệ EVF sau phát hành.

Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. đăng ký mua hơn 22,14 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến gần 299 tỷ đồng. Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI dự kiến mua hơn 18,27 triệu cổ phiếu, với giá trị khoảng 246,7 tỷ đồng.

Nhà đầu tư còn lại là Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P., dự kiến mua hơn 4,58 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền khoảng 61,8 tỷ đồng.

Trong số các nhà đầu tư trên, Japan Vietnam Capital Fund I được SSIAM cùng Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) đồng quản lý. Trong khi đó, Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund IV là quỹ hợp tác giữa SSIAM và Daiwa Corporate Investment, thuộc hệ sinh thái Daiwa Securities của Nhật Bản.

SSIAM hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và phát triển các sản phẩm đầu tư. Leadvisors Capital hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tư vấn huy động vốn và quản lý tài sản.

Theo phương án được thông qua, EVF sẽ phân phối cổ phiếu trực tiếp cho các nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn và điều kiện theo quy định pháp luật, không thực hiện chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất chào bán. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến quý I/2027.

EVF cho biết toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng trong năm 2026 và 2027.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra hồi tháng 8/2026, lãnh đạo EVF cho biết phương án phát hành riêng lẻ không chỉ nhằm bổ sung nguồn vốn mà còn hướng tới việc thu hút các cổ đông tổ chức có thể hỗ trợ công ty về năng lực quản trị, mạng lưới quan hệ và khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Linh từng giải thích việc đặt nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025 nhằm tránh làm giảm giá trị sổ sách tính trên mỗi cổ phiếu hiện hữu.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà đầu tư tổ chức còn xem xét triển vọng dài hạn, chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và năng lực quản trị khi quyết định đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, EVF ghi nhận 699 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng gần 36%.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của EVF đạt hơn 91.700 tỷ đồng, tăng trên 10% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 67.200 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, số cổ phiếu lưu hành của EVF sẽ tăng lên khoảng 845,5 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ gần 8.456 tỷ đồng.