Lộ diện 4 MC dẫn điểm cầu Chung kết năm Olympia 26, Sơn Lâm tiếp tục góp mặt

Bên cạnh bộ đôi quen thuộc MC Khánh Vy - Ngọc Huy tại trường quay, 4 gương mặt dẫn dắt các điểm cầu truyền hình trực tiếp trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã chính thức được công bố. Đáng chú ý, ba MC sẽ lần đầu đảm nhận vai trò này tại trận Chung kết năm. Theo công bố của chương trình, MC Thái Trang sẽ dẫn tại điểm cầu Khánh Hòa, MC Minh Tân đồng hành cùng điểm cầu Phú Thọ, MC Châu Khang góp mặt tại điểm cầu Hưng Yên và MC Sơn Lâm trở lại với điểm cầu Hà Nội.

4 MC sẽ đồng hành với 4 đầu cầu tại Chung kết Olympia 26. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Trong đội hình năm nay, Thái Trang là nữ MC duy nhất tại các điểm cầu địa phương. Cô được khán giả truyền hình biết đến qua chương trình Sao Check. Trong khi đó, Minh Tân là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thể thao trên VTV. Chung kết Olympia năm thứ 26 đánh dấu lần đầu cả hai đảm nhận vai trò dẫn điểm cầu của cuộc thi.

﻿Là gương mặt trẻ không quá xa lạ với khán giả, MC Thái Trang được khán giả yêu thích bởi phong thái tự tin, tươi tắn. Ảnh: FBNV

﻿Với sự duyên dáng của mình, MC Minh Tân sớm ghi điểm với khán giả. Ảnh: VTV.

Một gương mặt trẻ khác thu hút sự chú ý là MC Châu Khang, sinh năm 2001. Anh hiện tham gia dẫn dắt một số chương trình như Sao 24h, Cafe sáng và Vũ trụ Fandom. Đây là lần đầu Châu Khang góp mặt trong đội hình MC tại các điểm cầu Chung kết Olympia.

﻿Với năng lượng Gen Z trẻ trung, MC Châu Khang hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới khi đồng hành tại điểm cầu Hưng Yên. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, MC Sơn Lâm là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất trong dàn MC năm nay. Anh từng dẫn tại điểm cầu Thanh Hóa trong trận Chung kết năm 2023 và điểm cầu Huế năm 2024. Đáng chú ý, thí sinh đến từ cả hai địa phương này đều giành chức vô địch. Tại VTV, Sơn Lâm còn quen thuộc với khán giả qua các chương trình Chuyển động 24h và Vua tiếng Việt.

MC ﻿Sơn Lâm là gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả VTV. Ảnh: FBNV

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 1/11, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Bốn điểm cầu tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội sẽ cùng hướng về màn tranh tài của bốn nhà leo núi Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh và Đoàn Lê Anh Đức. Bên cạnh cuộc đua giành vòng nguyệt quế, không khí cổ vũ tại các điểm cầu cũng là điều khán giả quan tâm.