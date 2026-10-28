Lộ diện 4 MC dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' 2026

Chung kết năm thứ 26 của Đường lên đỉnh Olympia sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV3 vào 8h30' sáng ngày 1/11 tới. Ngoài cặp MC Khánh Vy và Ngọc Huy dẫn dắt chương trình tại trường quay, VTV vừa công bố 4 MC sẽ dẫn tại các điểm cầu Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội đại diện cho 4 nhà leo núi lọt chung kết. Đó là các MC Minh Tân, Sơn Lâm, Thái Trang và Châu Khang.

Khánh Vy và Ngọc Huy tiếp tục dẫn dắt tại trường quay.

Trong đó, MC Sơn Lâm có kinh nghiệm dẫn điểm cầu 2 năm liên tiếp, còn Minh Tân và Thái Trang lần đầu góp mặt tại sự kiện này. Châu Khang là MC nói giọng miền Nam duy nhất và cũng là MC trẻ tuổi nhất (sinh năm 2001) được chọn dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Châu Khang là cựu học sinh chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Bến Tre, từng là thủ khoa Nhạc viện TPHCM. Là gương mặt mới của VTV1 năm nay, Châu Khang ghi dấu ấn bởi ngoại hình sáng, phong thái hiện đại và lối dẫn thông minh, năng động. Anh khá quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình giải trí trên VTV như: Sao 24h, Cafe sáng, Vũ trụ Fandom và Sao Check. Châu Khang mới được thử sức với việc dẫn chương trình trực tiếp gần đây.

MC Châu Khang.

Trong số 4 MC được công bố, Sơn Lâm - gương mặt quen thuộc của chương trình Chuyển động 24h, Vua tiếng Việt - là MC có kinh nghiệm nhất dẫn chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Anh từng dẫn dắt tại điểm cầu Thanh Hóa năm 2023, tại điểm cầu Huế năm 2024, cả 2 thí sinh đều là nhà vô địch năm đó. Việc 2 thí sinh giành chiến thắng tại những điểm cầu do Sơn Lâm dẫn dắt trong 2 năm liên tiếp khiến anh được khán giả chú ý mỗi khi chương trình công bố đội ngũ MC.

Trong khi đó, MC Minh Tân - gương mặt BTV quen thuộc trong các chương trình thể thao trên VTV - lần đầu tham gia chung kết Olympia. Còn Thái Trang - MC nữ duy nhất trong đội hình 4 MC dẫn tại các điểm cầu địa phương của chung kết Olympia 2026. Đây cũng là lần đầu Thái Trang - MC quen thuộc của chương trình Sao Check - góp mặt trong sự kiện này.

4 MC dẫn tại 4 điểm cầu.

Châu Khang dẫn chương trình "Vũ trụ Fandom":

Ảnh: FBNV

Video: VTV