Lộ diện 3 nữ tỷ phú USD Việt Nam, một người sở hữu khối tài sản 4,1 tỷ USD

Số lượng tỷ phú đô la của Việt Nam vốn đã ít, số lượng nữ doanh nhân sở hữu khối tài sản khổng lồ này lại càng ít hơn. Trong suốt thời gian dài, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet là nữ doanh nhân duy nhất có được danh hiệu này. Tuy nhiên, trong năm 2026, những nhân tố mới đã xuất hiện.

Cụ thể, trước khi thị trường chứng khoán ngày 20/10 mở cửa, bà Nguyễn Thị Phương Thảo có trong tay lượng cổ phiếu HDB (ngân hàng HDBank) và VJC (Vietjet) trị giá lên tới 38.282 tỷ đồng (tương đương 1,47 tỷ USD).

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet. Ảnh: VJ

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bà Thảo đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách "Những phụ nữ giàu nhất", sau hai Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng. Thế nhưng, theo thống kê của Forbes, bà Thảo lại là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản lên đến 4,1 tỷ USD.

Chênh lệch này là điều dễ hiểu vì ngoài HDBank và Vietjet đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, bà Thảo còn nhiều công ty siêu lớn khác, như Sovico.

Trên website của mình, Forbes giới thiệu: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam, đã đưa hãng hàng không giá rẻ VietJet Air của mình lên sàn chứng khoán vào năm 2017. Bà còn đầu tư vào HDBank, lĩnh vực công nghệ, năng lượng xanh và bất động sản, bao gồm cả các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ven biển.

Trong khi đó, trên HOSE, bà Phạm Thu Hương được xác định là nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam khi sở hữu khối tài sản đạt tới 76.335 tỷ đồng (tương đương 2,92 tỷ USD). Trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán, bà Hương chỉ đứng sau chồng mình là ông Phạm Nhật Vượng, người sở hữu khối tài sản khổng lồ 726.582 tỷ đồng (khoảng 27,8 tỷ USD).

Còn theo thống kê của Forbes, bà Hương là nữ tỷ phú giàu thứ hai Việt Nam, sau bà Nguyễn Thị Phương Thảo với khối tài sản được xác định là 3,7 tỷ USD. Đứng sau bà Hương là bà Phạm Thúy Hằng với 2,6 tỷ USD. Trên HOSE, giá trị cổ phiếu VIC thuộc sở hữu của bà Hằng 47.263 tỷ đồng (khoảng 1,81 tỷ USD).

Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Đây là lần đầu tiên bà Phạm Thu Hương và bạn Phạm Thúy Hằng trở thành những tỷ phú đô la. Có được điều này là do cổ phiếu VIC đã có hành trình tăng trưởng rất mạnh, tăng gấp 7,8 lần sau một khoảng thời gian không quá dài.

Ngoài bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng, không cái tên nào trong Top 10 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán có cơ hội trở thành tỷ phú đô la trong thời gian này.

Bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Người đứng ở vị trí thứ 4 trong Top 10 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán “chỉ” sở hữu khối tài sản 12.070 tỷ đồng (tương đương 462 triệu USD). Đó là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, vợ ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank.

Ngoài ra, vẫn có một nữ tướng đã từng được xem là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Đó là bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG và SeaBank. BRG luôn được xem là một trong những đế chế bất động sản lớn nhất Việt Nam.

Chỉ có điều hiện tại, BRG vẫn chưa tiến hành IPO tập đoàn và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nên khối tài sản khổng lồ này của Madame Nga giá trị cổ phiếu BRG thuộc sở hữu của bà Nga và gia đình chưa được hé lộ.