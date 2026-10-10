Lộ diện 25 thí sinh lọt vào vòng Chung kết Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026
Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chọn ra Top 25 thí sinh đi tiếp vào vòng Chung kết Toàn quốc. Đêm thi gây ấn tượng với cộng đồng nhan sắc Việt nhờ chương trình công phu, nhiều ý nghĩa với những màn trình diễn mãn nhãn của dàn thí sinh.
Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Trên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, thành phố Hải Phòng, điều khán giả mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp mà còn là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.
Sau các màn đồng diễn, trình diễn áo dài và trình diễn bikini tại đêm Chung khảo, các cô gái được gọi tên vào Top 32 Hoa hậu Việt Nam 2026.
Top 32 thí sinh bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội. Các cô gái khoe nhan sắc xinh đẹp rực rỡ trong những thiết kế dạ hội lộng lẫy.
Sau phần thi dạ hội, Top 25 thí sinh của vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức được gọi tên:
1. Vũ Hồng Hạnh - SBD 378 - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất
2. Nguyễn Yến Trang - SBD 362
3. Trần Xuân Khánh Linh - SBD 818
4. Lê Phương Nghi - SBD 031
5. Gouband Lisa - SBD 124
6. Nguyễn Hồng Hạ Nghi - SBD 982
7. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - SBD 450
8. Phạm Vân Hà - SBD 638
9. Đinh Hoàng Gia Linh - SBD 106
10. Đinh Diệu Anh - SBD 186
11. Đặng Thị Ngọc Lan - SBD 308
12. Phạm Lê Ái Linh - SBD 826
13. Nguyễn Thục Uyên Nhi - SBD 602
14. Hoàng Thị Hà Phương - SBD 693
15. Nguyễn Thị Kim Châu - SBD 168
16. Vũ Thị Khánh Vi - SBD 090
17. Nguyễn Thái Anh Thư - SBD 582
18. Tạ Thị Hoa - SBD 618
19. Trịnh Ngọc Huyền - SBD 864
20. Nguyễn Thị Hoa - SBD 240
21. Bùi Minh Phương - SBD 082
22. Bùi Mai Linh - SBD 510
23. Lưu Phương Anh - SBD 290
24. Nguyễn Thị Thúy Linh - SBD 856
25. Mai Thị Yến Nhi - SBD 076
Xin chúc mừng Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ tiếp nối hành trình Miền Hương Sắc tại đêm Chung kết toàn quốc! Một chặng đường mới đang mở ra, mang theo ước mơ và khát vọng của chính các bạn.
25 thí sinh sẽ được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực, thêm tự tin và vững vàng bước tiếp trên hành trình chạm vào chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đêm Chung kết Toàn quốc vào đầu tháng 11 tới đây.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/lo-dien-25-thi-sinh-lot-vao-vong-chung-ket-toan-quoc-hoa-hau-viet-nam-2026-post1884144.tpo