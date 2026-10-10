Lộ diện 25 thí sinh lọt vào vòng Chung kết Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Trên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, thành phố Hải Phòng, điều khán giả mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp mà còn là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.

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Sau các màn đồng diễn, trình diễn áo dài và trình diễn bikini tại đêm Chung khảo, các cô gái được gọi tên vào Top 32 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Top 32 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Top 32 thí sinh bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội. Các cô gái khoe nhan sắc xinh đẹp rực rỡ trong những thiết kế dạ hội lộng lẫy.

Sau phần thi dạ hội, Top 25 thí sinh của vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức được gọi tên:

1. Vũ Hồng Hạnh - SBD 378 - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất

2. Nguyễn Yến Trang - SBD 362

3. Trần Xuân Khánh Linh - SBD 818

4. Lê Phương Nghi - SBD 031

5. Gouband Lisa - SBD 124

6. Nguyễn Hồng Hạ Nghi - SBD 982

7. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - SBD 450

8. Phạm Vân Hà - SBD 638

9. Đinh Hoàng Gia Linh - SBD 106

10. Đinh Diệu Anh - SBD 186

11. Đặng Thị Ngọc Lan - SBD 308

12. Phạm Lê Ái Linh - SBD 826

13. Nguyễn Thục Uyên Nhi - SBD 602

14. Hoàng Thị Hà Phương - SBD 693

15. Nguyễn Thị Kim Châu - SBD 168

16. Vũ Thị Khánh Vi - SBD 090

17. Nguyễn Thái Anh Thư - SBD 582

18. Tạ Thị Hoa - SBD 618

19. Trịnh Ngọc Huyền - SBD 864

20. Nguyễn Thị Hoa - SBD 240

21. Bùi Minh Phương - SBD 082

22. Bùi Mai Linh - SBD 510

23. Lưu Phương Anh - SBD 290

24. Nguyễn Thị Thúy Linh - SBD 856

25. Mai Thị Yến Nhi - SBD 076

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Xin chúc mừng Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ tiếp nối hành trình Miền Hương Sắc tại đêm Chung kết toàn quốc! Một chặng đường mới đang mở ra, mang theo ước mơ và khát vọng của chính các bạn.

25 thí sinh sẽ được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực, thêm tự tin và vững vàng bước tiếp trên hành trình chạm vào chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đêm Chung kết Toàn quốc vào đầu tháng 11 tới đây.