Lộ diện 2 cá nhân, 5 công ty tham gia đợt chào bán 300 triệu cổ phiếu của PVcomBank

PVcomBank chốt danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu. Ảnh: PCB.

Danh sách gồm 2 cá nhân và 5 pháp nhân. Trong đó, 2 cá nhân gồm: Phạm Thanh Tiến, đang sở hữu 43,4 triệu cổ phiếu, muốn mua 16,49 triệu cổ phiếu, để tăng tỷ lệ nắm giữ lên 4,9947%; Cao Hùng Cường, đang sở hữu 44,87 triệu cổ phiếu, muốn mua 14,49 triệu cổ phiếu, để tăng tỷ lệ nắm giữ lên 4,9501%.

5 pháp nhân gồm: Công ty CP Lý Thanh Sao muốn mua 59,855 triệu cổ phiếu để sở hữu 4,9909%; Công ty CP Đầu tư Thương mại và Tư vấn Tài chính Phương Đông muốn mua 30,28 triệu cổ phiếu để sở hữu 2,525%;

Công ty CP Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH muốn mua 59,57 triệu cổ phiếu để sở hữu 4,9679%; Công ty CP Xây dựng Bất động sản Vương Phát muốn mua 59,36 triệu cổ phiếu để sở hữu 4,9497%; Công ty CP Đầu tư Bất động sản I.P muốn mua 59,93 triệu cổ phiếu để sở hữu 4,9977%.

Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, đây sẽ là lần đầu tiên ngân hàng tăng vốn điều lệ sau 13 năm. Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngân hàng này trước đó đã xác định giá chào bán là 13.628 đồng/cổ phiếu, cao hơn 64% so với thị giá kết phiên 15/10 (8.300 đồng/cổ phiếu).

Hiện vốn điều lệ của PVcomBank ở mức 9.000 tỷ đồng, không thay đổi kể từ năm 2013 đến nay. Việc chào bán 300 triệu cổ phiếu với giá 13.628 đồng/cổ phiếu sẽ giúp ngân hàng dự kiến thu về hơn 4.088 tỷ đồng theo giá chào bán.

Số cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, trừ các trường hợp được phép theo quy định. Đợt chào bán dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027, sau khi ngân hàng hoàn tất thủ tục với cơ quan quản lý.

PVcomBank nhấn mạnh việc phát hành cổ phiếu sẽ không vi phạm quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Được biết, tổng tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại thời điểm 31/12/2025 là 8,05%. Với danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu như trên, tổng tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài dự kiến sau đợt chào bán là 6,039% (tính trên tổng số cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ là 1,2 tỷ cổ phiếu).

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.023 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần tăng 59%, lên 2.716 tỷ đồng, trở thành động lực chính của tăng trưởng lợi nhuận.

Trong khi đó, các nguồn thu khác suy giảm rõ rệt. Lãi từ hoạt động khác chuyển từ mức gần 1.920 tỷ đồng cùng kỳ năm trước chuyển sang lỗ 12 tỷ đồng. Thu nhập từ thu hồi nợ đã xử lý cũng giảm mạnh, từ 1.562 tỷ đồng xuống 59 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 29%, lên 2.277 tỷ đồng, khiến lãi thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 42%, còn 1.205 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ chi phí dự phòng giảm mạnh 86%, xuống 182 tỷ đồng, ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong nửa đầu năm.

Tại ngày 30/6/2026, nợ xấu của ngân hàng tăng gần 2,5% so với đầu năm, lên 4.598 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn tăng gần 20%, lên 3.855 tỷ đồng, chiếm 84% tổng nợ xấu.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của PVcomBank đến cuối tháng 6 đạt 49,8%, thấp hơn mức trên 50% của phần lớn giai đoạn 2020-2024 và cũng thuộc nhóm ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp.