Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 chính thức công bố danh sách 06 đội thi góp mặt tại Vòng Chung kết

Bước qua Vòng Sơ khảo và Vòng tập huấn Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026, 12 đội thi đã hoàn thành các video tuyên truyền với nhiều cách tiếp cận và hình thức thể hiện sáng tạo. Không chỉ vận dụng kiến thức pháp luật, các tác phẩm còn khai thác những vấn đề gần gũi trong đời sống như sử dụng điện tại gia đình, giảng đường; quản lý năng lượng trong công trình; lựa chọn thiết bị điện và tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông....

Thông qua video, các đội thi cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong quá trình tìm hiểu, xây dựng nội dung và lựa chọn phương thức truyền tải thông điệp. Mỗi tác phẩm mang một góc nhìn riêng, cùng hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, hình thành thói quen và thúc đẩy hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.

Trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng và cân nhắc toàn diện chất lượng các sản phẩm dự thi, Ban Tổ chức quyết định nâng số lượng đội góp mặt tại Vòng Chung kết lên 06 đội (thay vì 05 đội như dự kiến ban đầu). Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với chất lượng các tác phẩm, những nỗ lực, tinh thần quyết tâm và sự đầu tư nghiêm túc của các đội trong suốt hành trình tham gia Cuộc thi.

06 đội thi xuất sắc góp mặt tại Vòng Chung kết gồm:

Trường Đại học Điện lực;

Đại học Bách khoa Hà Nội;

Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh;

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Trường Đại học Điện lực: “Bệnh viện năng lượng”

Với video “Bệnh viện năng lượng”, đội thi Trường Đại học Điện lực lựa chọn cách thể hiện sáng tạo thông qua hình ảnh ẩn dụ về một tòa nhà 10 tầng “mắc bệnh” do hóa đơn tiền điện tăng cao. Từ tình huống này, các thành viên xây dựng hình ảnh bác sĩ năng lượng tiến hành chẩn đoán và đưa ra những giải pháp “điều trị”, qua đó truyền tải các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng, quản lý và vận hành công trình.

Thông qua video tuyên truyền, Trường Đại học Điện lực truyền tải các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng, quản lý và vận hành công trình - Ảnh chụp màn hình

Video tập trung nhận diện những nguyên nhân gây lãng phí điện như bật đèn suốt ngày, sử dụng điều hòa thiếu kiểm soát, cách nhiệt kém và thiếu hoạt động đo lường năng lượng. Từ đó, tác phẩm giới thiệu các giải pháp như kiểm toán năng lượng, sử dụng thiết bị, vật liệu có nhãn năng lượng và tận dụng điện mặt trời mái nhà.

Thông qua hình thức thể hiện sinh động, đội thi muốn nhấn mạnh tiết kiệm năng lượng không đồng nghĩa với hạn chế nhu cầu sinh hoạt, sản xuất mà cần sử dụng đúng lúc, đúng cách và đúng hiệu quả. Thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai!” được lựa chọn làm điểm nhấn xuyên suốt tác phẩm.

Đại học Bách khoa Hà Nội: “Tiết kiệm kiểu gì?”

Đội thi SOLUS - Đại học Bách khoa Hà Nội lựa chọn video “Tiết kiệm kiểu gì?” để đề cập đến những cách hiểu chưa đúng về tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là quan niệm càng cắt giảm nhu cầu sử dụng điện thì càng tiết kiệm.

Đội thi SOLUS - Đại học Bách khoa Hà Nội lựa chọn video “Tiết kiệm kiểu gì?” để đề cập đến những cách hiểu chưa đúng về tiết kiệm năng lượng - Ảnh chụp màn hình

Hướng đến sinh viên, người thuê trọ, ký túc xá và các hộ gia đình, video tập trung làm rõ sự khác biệt giữa tiết kiệm năng lượng đúng cách với việc cắt giảm cực đoan, thiếu cơ sở kỹ thuật. Theo đó, tiết kiệm không phải là chịu khổ hay từ bỏ những nhu cầu thiết yếu, mà là sử dụng năng lượng hợp lý, đúng kỹ thuật và hiệu quả.

Đáng chú ý, tác phẩm đưa hình ảnh điện mặt trời mái nhà vào nội dung tuyên truyền, qua đó đề cập vai trò của công nghệ năng lượng sạch đối với tương lai. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ không đồng nghĩa với việc có thể xem nhẹ thói quen tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt hằng ngày. Đây chính là thông điệp mà đội thi muốn gửi gắm qua tác phẩm.

Trường Đại học Giao thông Vận tải: “Bật ý thức - Tắt lãng phí!”

Với hình thức bản tin, phóng sự ngắn kết hợp phỏng vấn, tình huống thực tế và thử thách 30 giây, video của đội thi Trường Đại học Giao thông Vận tải hướng đến việc xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong môi trường đại học.

Tác phẩm tập trung vào những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa thiết thực như tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khi không cần thiết; đóng cửa khi sử dụng điều hòa; kiểm tra thiết bị trước khi rời khỏi phòng học, phòng làm việc.

Tác phẩm Trường Đại học Giao thông Vận tải hướng đến việc xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong môi trường đại học - Ảnh chụp màn hình

Với thông điệp “Bật ý thức - Tắt lãng phí!”, video nhấn mạnh trách nhiệm tiết kiệm năng lượng không chỉ thuộc về người cuối cùng rời khỏi phòng mà bắt đầu từ ý thức và hành động chủ động của mỗi cá nhân. Qua đó, khuyến khích sinh viên, giảng viên và người lao động cùng thay đổi hành vi, lan tỏa lối sống văn minh, tiết kiệm và bền vững.

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh: “Tấm Cám Version 4.0 - Sự thật sau nhãn năng lượng”

Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích quen thuộc “Tấm Cám”, đội ECOLAW - Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh kết hợp chất liệu dân gian với bối cảnh công nghệ số hiện đại để xây dựng tiểu phẩm “Tấm Cám Version 4.0 - Sự thật sau nhãn năng lượng”.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, tác phẩm phản ánh hành vi gian lận nhãn năng lượng, đặc biệt là thủ đoạn biến nhãn năng lượng 1 sao thành 5 sao nhằm đánh lừa người tiêu dùng trên các phiên livestream bán hàng.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, tác phẩm của đội ECOLAW - Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh phản ánh hành vi gian lận nhãn năng lượng - Ảnh chụp màn hình

Không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo những chiêu thức gian lận, video còn hướng dẫn người tiêu dùng chủ động đối chiếu mã sản phẩm, mã số công bố trên nhãn năng lượng với thông tin kỹ thuật của thiết bị và dữ liệu công bố của Bộ Công Thương trước khi mua hàng.

Tác phẩm đồng thời đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người bán hàng trực tuyến trong việc cung cấp thông tin trung thực, minh bạch. Thông điệp “Đừng chỉ đếm sao - Hãy chủ động kiểm tra!” là điểm nhấn, góp phần khuyến khích tiêu dùng thông thái và xây dựng thị trường kinh doanh lành mạnh.

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: “Chuyện nhà bà Keo”

Với video “Chuyện nhà bà Keo”, đội XanhNETI - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp lựa chọn câu chuyện trong một gia đình để truyền tải những kiến thức thiết thực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tập trung vào việc lựa chọn, mua sắm và sử dụng điều hòa không khí.

Tác phẩm nhấn mạnh rằng tiết kiệm năng lượng không đơn thuần là lựa chọn thiết bị có nhiều sao trên nhãn năng lượng rồi sử dụng tùy ý. Người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm chính hãng, có nhãn năng lượng hợp lệ; kiểm tra thông tin, hiệu suất và lựa chọn công suất phù hợp với diện tích phòng cũng như nhu cầu sử dụng thực tế.

Video “Chuyện nhà bà Keo”, đội XanhNETI lựa chọn câu chuyện trong một gia đình để truyền tải những kiến thức thiết thực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, video đề cập những thói quen cần thiết như điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, tắt thiết bị khi không cần thiết, bảo dưỡng định kỳ và tuân thủ hướng dẫn an toàn. Tác phẩm cũng cảnh báo người tiêu dùng trước những thông tin sai lệch về hiệu suất và hành vi sử dụng nhãn năng lượng giả.

Thông qua câu chuyện gần gũi, đội thi mong muốn lan tỏa nhận thức rằng mỗi gia đình đều có thể thực hành tiết kiệm năng lượng từ chính những lựa chọn và thói quen sử dụng thiết bị hằng ngày.

Trường Đại học Công nghệ Đông Á: “Chuyến xe xanh & Luật chơi tiết kiệm năng lượng trên đường phố”

Lựa chọn chủ đề giao thông vận tải, đội Luật trẻ EAUT - Trường Đại học Công nghệ Đông Á xây dựng video “Chuyến xe xanh & Luật chơi tiết kiệm năng lượng trên đường phố”, hướng đến học sinh, sinh viên, người trẻ thường xuyên tham gia giao thông bằng phương tiện cơ giới cá nhân, đồng thời mở rộng tới người tiêu dùng và các đơn vị kinh doanh vận tải.

Tác phẩm tập trung truyền tải trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động giao thông thông qua những hành động cụ thể như tắt máy khi dừng lâu, bảo dưỡng phương tiện đúng kỳ, lựa chọn phương tiện xanh và thực hành lái xe tiết kiệm nhiên liệu.

Tác phẩm Trường Đại học Công nghệ Đông Á tập trung truyền tải trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động giao thông - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, video không chỉ đề cập trách nhiệm của cá nhân tham gia giao thông mà còn mở rộng đến trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhập khẩu và doanh nghiệp vận tải trong việc tuân thủ định mức tiêu thụ nhiên liệu, thực hiện dán nhãn năng lượng đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông điệp “Tắt máy khi dừng lâu - Bảo dưỡng đúng kỳ - Chọn phương tiện xanh, thông hành đúng luật” góp phần khẳng định tiết kiệm năng lượng trong giao thông vừa là giải pháp giảm chi phí, bảo vệ môi trường, vừa gắn với trách nhiệm chấp hành pháp luật của mỗi tổ chức, cá nhân.

06 video tuyên truyền của 06 đội thi đã lựa chọn những chủ đề khác nhau, phản ánh nhiều khía cạnh của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong đời sống.

Về cơ sở pháp lý, các video đã vận dụng nhiều quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14 và Luật số 77/2025/QH15; Luật Điện lực số 61/2024/QH15; cùng các văn bản hướng dẫn, quy định liên quan như Nghị định số 30/2026/NĐ-CP, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP và Thông tư số 81/2026/TT-BXD. Bên cạnh đó, các tác phẩm còn liên hệ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Các quy định được khai thác tập trung vào trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong gia đình, công trình xây dựng và giao thông vận tải; công bố, dán nhãn năng lượng; bảo đảm tính minh bạch trong kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, 06 đội thi xuất sắc sẽ tham gia buổi tập huấn nhằm chuẩn bị cho Vòng Chung kết Cuộc thi. Diễn ra ngày 1/12/2026, Vòng Chung kết là dịp để các đội tiếp tục thể hiện kiến thức, bản lĩnh, tinh thần đồng đội và khả năng vận dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn. Qua đó, góp phần lan tỏa nhận thức, thúc đẩy hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.