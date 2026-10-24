Lô đất hơn 18.000m² của Trung Nam bị BIDV thông báo thu giữ để xử lý nợ xấu

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC) mới đây đã thông báo thu giữ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Công ty Cổ phần Trung Nam tại Khu đô thị sinh thái Thủy Tú, TP Đà Nẵng, để xử lý thu hồi nợ.

Theo thông báo của BIDV, thời gian bắt đầu thu giữ dự kiến từ 8h ngày 30/10/2026. Tài sản được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của bà Đinh Thị Xuân Huyền và ông Đỗ Thành Nguyên tại BIDV Chi nhánh Quang Trung.

Khu đất rộng hơn 1,8 ha được dùng làm tài sản bảo đảm

Khu đô thị sinh thái Thủy Tú (Golden Hills City), Đà Nẵng.

Tài sản được BAMC thông báo thu giữ là thửa đất có diện tích 18.027 m². Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND TP Đà Nẵng cấp cho Công ty Cổ phần Trung Nam ngày 9/3/2012.

Trong tổng diện tích này, có 2.002 m² đất ở tại nông thôn và 16.025 m² đất ở tại đô thị. Cả hai phần diện tích đều có thời hạn sử dụng lâu dài, với nguồn gốc sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Theo BIDV, Trung Nam ký hợp đồng thế chấp bất động sản của bên thứ ba ngày 30/12/2015 để bảo đảm cho các khoản vay của bà Đinh Thị Xuân Huyền và ông Đỗ Thành Nguyên tại BIDV Chi nhánh Quang Trung.

Ngày 24/7/2026, ngân hàng đã có thông báo yêu cầu bên bảo đảm và bên đang giữ tài sản bàn giao tài sản để xử lý thu hồi nợ. Tuy nhiên, theo BAMC, các bên chưa thực hiện việc bàn giao tại thời điểm ban hành thông báo thu giữ.

BAMC dự kiến tiến hành thu giữ từ ngày 30/10/2026 tại khu đất nói trên. Thông báo không công bố số dư nợ của hai khách hàng và giá trị định giá riêng của tài sản bảo đảm.