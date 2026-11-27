Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, các cuộc đấu giá lô 3-12, 3-8 và 3-5 được xác định không thành do hết thời hạn đăng ký mà không có người nộp hồ sơ.

Lô duy nhất có người đăng ký là 1.K3.3.HH (lô 3-9), thuộc phường An Khánh, rộng hơn 5.009m². Lô đất có giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng, tương đương khoảng 348 triệu đồng/m². Tiền đặt trước gần 349 tỷ đồng, bước giá 9 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra từ 15 giờ 30 đến 16 giờ trên hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên.

Lô 3-9 được quy hoạch phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ, với công trình cao tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 810 người.

Trong 3 lô không có người đăng ký, lô 1.K3.5.HH (lô 3-12) có diện tích lớn nhất, gần 10.060m², và giá khởi điểm cao nhất, hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương trên 1 tỷ đồng/m². Lô đất được quy hoạch xây dựng nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 25 tầng. Nhà đầu tư muốn tham gia phải nộp tiền đặt trước hơn 2.039 tỷ đồng và đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu trên 2.393 tỷ đồng.

Lô 1.K3.1.OD (lô 3-8) rộng hơn 8.568 m², có giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng, được quy hoạch xây dựng nhà ở cao tối đa 10 tầng. Lô 1.K3.4.HH (lô 3-5) rộng hơn 6.446 m², có giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng, được quy hoạch xây dựng nhà ở kết hợp dịch vụ cao tối đa 6 tầng.

Cuối năm 2021, tổng giá trúng đấu giá của 4 lô đất này lên tới 37.346 tỷ đồng, riêng lô 3-12 được trả 24.500 tỷ đồng. Sau đó, các doanh nghiệp trúng đấu giá lần lượt bỏ cọc. TPHCM đã hủy kết quả và lên kế hoạch đấu giá lại.