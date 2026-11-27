Lô đất duy nhất được đấu giá mang ký hiệu 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9), thuộc phường An Khánh, rộng hơn 5.009 m2. Khu đất có giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng, tương đương khoảng 348 triệu đồng/m2. Người tham gia đấu giá phải đặt cọc gần 349 tỷ đồng, bước trả giá 9 tỷ đồng.

Nguồn tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM cho biết, kết quả có khách hàng trúng đấu giá thành công với mức giá trúng tăng 27 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Lô 3 - 9 được quy hoạch phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ, với giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng. Công trình tại đây được phép xây dựng tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 810 người.

Trước đó vào cuối năm 2021, bốn khu đất này từng có tổng giá trúng 37.346 tỷ đồng, riêng lô 3 - 12 được trả 24.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau phiên đấu giá, các doanh nghiệp trúng đấu giá lần lượt bỏ cọc, nên TPHCM đã hủy kết quả và lên kế hoạch đấu giá lại.