Theo Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM, ngày 27/11, 4 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên.

Tuy nhiên, 3 trong 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm đưa ra đấu giá đợt này không có người tham gia nộp hồ sơ, đó là lô 1.K3.5.HH (3 - 12), lô 1.K3.1.OD (3 - 8) và lô 1.K3.4.HH (3 - 5).

Lô đất duy nhất được đấu giá vào chiều 27/11 mang ký hiệu 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9), thuộc phường An Khánh, rộng hơn 5.009 m2. Khu đất có giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng, tương đương khoảng 348 triệu đồng/m2. Người tham gia đấu giá phải đặt cọc gần 349 tỷ đồng, bước trả giá 9 tỷ đồng. Phiên điểm danh và trả giá diễn ra từ 15h30 - 16h theo phương thức trả giá lên. Kết quả, lô 1.K3.3.HH được đấu giá trúng với 1.771 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 27 tỷ đồng.

Lô 3 - 9 được quy hoạch phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ. Công trình tại đây được phép xây dựng tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 810 người.

Bốn lô đất "vàng" Thủ Thiêm chỉ 1 lô ghi nhận có hồ sơ tham gia đấu giá, với giá trúng chênh 27 tỷ đồng so với giá khởi điểm

Còn lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3 - 12) có diện tích lớn nhất, gần 10.060 m2, đồng thời có giá khởi điểm cao nhất, trên 10.198 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/m2 đất.

Theo quy hoạch, khu đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng nhà ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. Công trình được phép xây dựng tối đa 25 tầng, chiều cao không quá 100 m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Phiên đấu giá lô đất này dự kiến diễn ra từ 8 giờ 30 - 9 giờ, với bước giá 20 tỷ đồng. Để tham gia, nhà đầu tư phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 2.039 tỷ đồng và đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối thiểu trên 2.393 tỷ đồng.

Lô đất thứ hai là 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3 - 8), rộng hơn 8.568 m2, được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng, tương đương khoảng 307 triệu đồng/m2.

Khu đất được quy hoạch phát triển dự án nhà ở cao tối đa 10 tầng, tương đương 40 m, quy mô dân số khoảng 1.067 người. Khoản tiền đặt trước đối với lô đất này là hơn 526 tỷ đồng, bước giá 13 tỷ đồng. Phiên đấu giá lô 3 - 8 dự kiến diễn ra từ 10 giờ - 10 giờ 30.

Lô đất tiếp theo là 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3 - 5) được quy hoạch phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ. Lô 3 - 5 rộng hơn 6.446 m2, có giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng, được phép xây dựng tối đa 6 tầng với quy mô dân số khoảng 608 người. Lô 3-5 dự kiến đưa ra đấu giá từ 14 giờ -14 giờ 30.

Thời điểm tổ chức đấu giá lại 3 lô đất còn lại sẽ thực hiện theo thông báo của UBND TP.HCM.

Bốn lô đất này từng được đưa ra đấu giá vào cuối năm 2021, có tổng giá khởi điểm khoảng 5.266 tỷ đồng nhưng được các doanh nghiệp trả giá lên tới 37.346 tỷ đồng - cao hơn 7 lần mức khởi điểm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trúng đấu giá sau đó đều không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Tháng 9/2022, UBND TPHCM đã ban hành quyết định về việc hủy các quyết định về công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến ngày 6/10/2022, Thuế TPHCM ban hành các thông báo thu hồi, hủy bỏ các thông báo nghĩa vụ tài chính cho các tổ chức trúng đấu giá.

Tính chung cả 4 doanh nghiệp trúng đấu giá ngày 10/12/2021, tổng số tiền cọc là hơn 1.051 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Sheen Mega mất cọc gần 204 tỷ đồng, Công ty CP Dream Republic mất cọc hơn 115 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt mất cọc hơn 588 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh nhà Thương mại Bình Minh mất cọc hơn 145 tỷ đồng.