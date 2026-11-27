Một lô đất Thủ Thiêm được đấu giá thành công với giá trúng gần 1.772 tỷ đồng, tương đương hơn 353 triệu đồng/m2. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 27/11, phiên đấu giá quyền sử dụng lô đất 1.K3.3.HH (ký hiệu cũ 3-9) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM đã diễn ra trên hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an.

Kết quả, lô đất được đấu giá thành công với mức giá trúng gần 1.772 tỷ đồng, cao hơn 27 tỷ đồng, tương đương 1,55% so với giá khởi điểm. Với bước giá quy định là 9 tỷ đồng, mức giá trúng đấu giá cao hơn 3 bước giá so với mức khởi điểm.

Lô đất kí hiệu 3-9 có diện tích hơn 5.009 m2, nhỏ nhất trong 4 lô đất được TP.HCM đưa ra đấu giá đợt này. Tính theo diện tích khu đất, giá trúng đấu giá tương đương hơn 353 triệu đồng/m2.

Theo quy hoạch, khu đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, với tỷ lệ tương ứng 95% và 5%. Công trình được phép xây dựng tối đa 10 tầng, chiều cao không quá 40 m, quy mô dân số tối đa 811 người.

Đây là lô đất có giá khởi điểm thấp nhất trong 4 lô đất được TP.HCM đưa ra đấu giá đợt này, đồng thời cũng là lô duy nhất ghi nhận có người đăng ký tham gia. Hiện danh tính nhà đầu tư trúng đấu giá chưa được công khai.

Chỉ 1/4 lô đất Thủ Thiêm đấu giá thành công.

Trước đó, 3 lô đất 1.K3.5.HH (ký hiệu cũ 3-12), 1.K3.1.OD (3-8) và 1.K3.4.HH (3-5) đã đấu giá bất thành vì không có người đăng ký tham gia. Thời gian tổ chức đấu giá lại sẽ chờ thông báo tiếp theo của TP.HCM.

Trong đó, lô 3-12 có diện tích hơn 10.059 m2, giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng, cao nhất trong 4 lô đất được đưa ra đấu giá lần này. Hai lô 3-8 và 3-5 có giá khởi điểm lần lượt hơn 2.632 tỷ đồng và 2.091 tỷ đồng.

Việc đưa 4 lô đất trở lại sàn đấu giá diễn ra trong bối cảnh diện mạo Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã có nhiều thay đổi so với cuối năm 2021. Trên các trục đường chính của khu đô thị, không khí thi công diễn ra nhộn nhịp tại hàng loạt công trường, từ các dự án bất động sản đến công trình hạ tầng, hành chính và văn hóa.

Gần 5 năm trước, 4 lô đất này được đưa ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 5.260 tỷ đồng. Sau nhiều lượt trả giá của các doanh nghiệp, tổng giá trị trúng đấu giá lên tới 37.346 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần mức khởi điểm.

Tuy nhiên, cả 4 doanh nghiệp trúng đấu giá sau đó đều không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, khiến kết quả đấu giá bị hủy.

Sau phiên đấu giá hôm nay, TP.HCM dự kiến tiếp tục đưa 5 lô đất R1-R5 cùng 3.790 căn hộ thuộc khu tái định cư Bình Khánh ra đấu giá vào ngày 11/12, với tổng giá khởi điểm hơn 18.253 tỷ đồng.