Theo báo cáo, gia đình này đã phớt lờ các biển báo cảnh báo khi đi qua đường Isaq-Pantan thuộc huyện Aceh, Indonesia, trên đường trở về từ một đám cưới vào tối 14/11.

Đá và mảnh vụn đã đổ xuống đường và đè trúng 3 người, khiến họ bị hất khỏi xe máy.

Bé Kayla Faradisa, 2 tuổi, được cho là đã bị bùn cuốn trôi xuống sông, trong khi cha mẹ em bị thương và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip/pusdalops_bpba

Cơ quan Quản lý Thảm họa Aceh (BPBA) đã tiến hành tìm kiếm suốt đêm, đào bới trong bùn bằng tay trước khi tìm thấy thi thể không còn sự sống của bé gái cách đường khoảng 500 mét.

Trưởng BPBA, ông Bahron Bakti cho biết: "Một người, Kayla Faradisa, đã tử vong sau khi bị vùi lấp bởi sạt lở đất. Lực lượng cứu hộ sau đó đã vận chuyển thi thể đến trung tâm y tế cộng đồng gần nhất".

Ông nói thêm rằng lũ lụt và sạt lở đất đã xảy ra ở huyện Aceh sau trận mưa lớn vào ngày 14/11, thiệt hại ước tính vẫn đang được đánh giá.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết lượng mưa lớn là do hoạt động gió mùa mạnh lên, thúc đẩy sự hình thành các đám mây mưa.

Cơ quan này cảnh báo rằng những trận mưa lớn hơn nữa có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các vùng núi.