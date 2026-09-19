Lộ chuyện bất ngờ của 2 phụ nữ khi bị Công an Hà Nội kiểm tra

Theo tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Hồng Hà đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi nghi mua bán trái phép chất ma túy

Theo đó, khoảng 15h00 ngày 16/9, Công an phường Hồng Hà tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngõ 32 An Dương, đã tiến hành kiểm tra hành chính hai người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn.

2 đối tượng bị bắt. Ảnh: CACC.

Quá trình kiểm tra, N.T.V. (sinh năm 1991, trú tại phường Hồng Hà) từ giác giao nộp 1,467 gam ma túy Ketamine và 3 viên nén màu nâu có tổng khối lượng 1,122 gam chưa xác định loại chất. N.H.Đ. (sinh năm 1980, trú tại phường Hồng Hà) là người điều khiển phương tiện.

Theo lời khai của N.T.V., số ma túy trên được mang đi để giao bán kiếm lời nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý về Tội mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.