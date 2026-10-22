Lo cho mối duyên của Hoài Linh với Hạnh Thúy

Thời gian qua, NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy là hai gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu điện ảnh Việt. Không chỉ sở hữu kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, cả hai còn ghi dấu ấn qua những dự án phim có doanh thu đáng chú ý, cho thấy sức hút riêng giữa thị trường điện ảnh ngày càng cạnh tranh.

Chính vì vậy, thông tin Hoài Linh và Hạnh Thúy cùng góp mặt trong dự án điện ảnh Người Được Chọn từng khiến không ít người háo hức. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ kỳ cựu được kỳ vọng sẽ mang đến những màn tung hứng thú vị, đồng thời tạo nên điểm nhấn về diễn xuất cho tác phẩm.

NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy được giới thiệu sẽ cùng xuất hiện trong phim điện ảnh Người Được Chọn.

Đáng chú ý, Người Được Chọn trước đó được giới thiệu dự kiến khởi chiếu vào đầu tháng 11/2026. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, khi tháng 11 đã cận kề, những thông tin mới liên quan đến bộ phim vẫn chưa xuất hiện nhiều.

Không chỉ thiếu vắng những hình ảnh quảng bá mới, dự án cũng chưa có lịch chiếu chính thức được công bố rộng rãi. Điều này khiến khán giả yêu phim, đặc biệt là những người chờ đợi màn kết hợp giữa Hoài Linh và Hạnh Thúy không khỏi sốt ruột.

Bởi lẽ, đối với một dự án điện ảnh thương mại, giai đoạn trước khi ra rạp thường là thời điểm quan trọng để ê-kíp đẩy mạnh các hoạt động truyền thông. Từ poster, teaser, trailer cho đến những buổi giao lưu, giới thiệu nhân vật đều góp phần giúp bộ phim tiếp cận công chúng và tạo sức nóng trước ngày phát hành.

Thế nhưng, với Người Được Chọn, sự im ắng ở thời điểm hiện tại lại khiến không ít người đặt câu hỏi về kế hoạch ra mắt của tác phẩm. Liệu bộ phim có giữ nguyên lịch chiếu dự kiến hay sẽ có những điều chỉnh trong thời gian tới, đây vẫn là điều cần chờ thông báo chính thức từ phía nhà sản xuất.

Sự chờ đợi càng lớn hơn khi cả Hoài Linh lẫn Hạnh Thúy đều đang có những dấu ấn đáng chú ý trên màn ảnh rộng.

Với Hoài Linh, nam nghệ sĩ từng có màn trở lại thành công thông qua hai phần phim Làm Giàu Với Ma và Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn, lần lượt ra mắt vào năm 2024 và 2025. Tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng của hai tác phẩm trở thành cột mốc đáng nhớ, đồng thời cho thấy nam nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng sau nhiều năm hoạt động. Tuy nhiên, sau thành công này, Hoài Linh vẫn chưa chính thức tái xuất phòng vé với một tác phẩm mới. Chính vì vậy, Người Được Chọn được xem là một trong những dự án khiến người hâm mộ đặc biệt mong chờ.

Thời gian qua, Hoài Linh có những cột mốc ấn tượng khi trở lại với điện ảnh.

Trong phim, Hoài Linh được giới thiệu đảm nhận vai thầy Thạch, nhân vật gắn với hoạt động hầu đồng và có diễn biến tâm lý phức tạp. Đây được kỳ vọng là cơ hội để nam nghệ sĩ thể hiện một màu sắc diễn xuất khác biệt so với những vai diễn quen thuộc trước đây.

Ở chiều ngược lại, NSƯT Hạnh Thúy cũng đang có giai đoạn hoạt động điện ảnh đáng chú ý. Nữ nghệ sĩ liên tục góp mặt trong nhiều dự án như Tài, Quỷ Nhập Tràng 2, Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng hay Ma Xó.

Việc xuất hiện trong nhiều bộ phim có doanh thu tốt giúp Hạnh Thúy tiếp tục khẳng định vị trí của một diễn viên thực lực, có khả năng thích nghi với những dạng vai và thể loại khác nhau.

Bởi vậy, màn kết hợp giữa Hoài Linh và Hạnh Thúy trong Người Được Chọn càng trở nên đáng chờ đợi. Hai nghệ sĩ đều sở hữu kinh nghiệm sân khấu lẫn điện ảnh, đồng thời có khả năng khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Nếu được đặt trong một kịch bản phù hợp, sự xuất hiện của cả hai hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Điều khiến khán giả lo lắng lúc này chủ yếu xuất phát từ sự kỳ vọng dành cho hai nghệ sĩ. Sau những thành công riêng tại phòng vé, công chúng càng mong muốn Hoài Linh và Hạnh Thúy có thêm một tác phẩm đủ sức tạo dấu ấn khi cùng xuất hiện trên màn ảnh rộng.

NSƯT Hạnh Thúy cũng liên tục xuất hiện trong những dự án phim điện ảnh trăm tỷ.

Có thể nói, mối duyên điện ảnh giữa Hoài Linh và Hạnh Thúy trong Người Được Chọn vẫn là một dấu hỏi khiến nhiều người quan tâm. Khi thời điểm khởi chiếu dự kiến đã đến gần nhưng lịch phát hành chính thức vẫn chưa được xác nhận, khán giả chỉ còn biết chờ đợi những cập nhật tiếp theo từ ê-kíp.

Và hơn hết, điều người hâm mộ mong muốn không chỉ là một ngày ra rạp cụ thể mà còn là cơ hội được chứng kiến hai nghệ sĩ kỳ cựu cùng tỏa sáng trong một tác phẩm điện ảnh chỉn chu, xứng đáng với sự chờ đợi của công chúng.