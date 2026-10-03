Lộ chiêu 'moi tiền' bệnh nhân tại phòng khám đa khoa Thái Hà ở Hà Nội: Điều chỉnh kết quả xét nghiệm, để ngoài sổ sách nhiều tỷ đồng

Hàng loạt dấu hiệu bất thường bị phát hiện tại phòng khám

Ngày 3/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế, Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của Phòng khám đa khoa Thái Hà (địa chỉ: Số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, TP Hà Nội).

Phòng khám đa khoa Thái Hà (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo đó, đoàn kiểm tra phát hiện các đối tượng có hành vi chỉ định thực hiện các dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật, không có tác dụng chữa bệnh, tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng thêm tình trạng bệnh nhằm “moi thêm tiền” của khách hàng; tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi không được cơ quan quản lý cấp phép, nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y không đảm bảo, chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng, nhưng quảng cảo sản phầm đủ điều kiện, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại.

Đối tượng cầm đầu chỉ đạo các nhân viên mở tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân nhằm trốn thuế, để ngoài sổ sách nhiều tỷ đồng.

Ai từng khám ở đây lưu ý

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với đối tượng

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra CATP đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 Bộ luật Hình sự) và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam” (Điều 348 BLHS), đồng thời ra quyết định khởi tố 03 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam về các tội danh trên. Cơ quan An ninh điều tra CATP đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín. Các cơ sở y tế chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh. Đồng thời, đề nghị người dân đã sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra CATP để trình báo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp (Địa chỉ: số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội).