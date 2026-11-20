Mauricio Pochettino chính thức gia nhập MU thay Michael Carrick và chuyến làm khách Liverpool là thử thách đầu tiên dành cho nhà cầm quân người Argrentina.

Buổi tập đầu tiên của Pochettino với MU chuẩn bị đấu Liverpool đã bị máy bay không người lái ghi lại. Ảnh: Football Tweet

Sau khi xong trận đấu cuối cùng với tuyển Mỹ, Pochettino nhanh chóng bắt tay vào công việc mới, hướng đến trận derby nước Anh. Tuy nhiên, vị tân thuyền trưởng MU hẳn không thể ngờ buổi tập đầu tiên của ông cùng các học trò mới, đã bị rò rỉ lan truyền trên mạng.

Theo phóng viên Rob Dorsett của Sky Sports, đoạn video dài 12 phút bị rò rỉ của MU “có thể mang lại lợi thế” cho Liverpool, vì nó “cho thấy khá rõ” sự chuẩn bị của ‘Quỷ đỏ’. “Tôi không nghĩ Pochettino và các cầu thủ MU khi ấy biết được buổi tập bị lộ”.

Vị này thông tin thêm, phần đầu đoạn video cho thấy mọi thứ diễn ra “một cách bình thường”, khi “phần lớn cầu thủ MU đá ma trên một sân riêng - bài khởi động quen thuộc trước buổi tập. Và với chỉ những hình ảnh như vậy thì Liverpool hay không ai khác có thể dò ra được ý đồ chiến thuật của Pochettino với đội bóng mới của mình.

Đây là đội hình MU được cho sẽ đấu Liverpool. Ảnh: Football Tweet

Nhưng sau đó flycam di chuyển qua sân bên cạnh, phóng to hình ảnh, người ta nhìn thấy rõ dàn sao MU, còn Pochettino hướng dẫn trực tiếp đội hình 11 người qua các tình huống giả định. Có lúc ông gọi cả nhóm lại để họp và dặn dò chiến thuật”.

Đó là 11 cầu thủ do Pochettino chọn và được suy đoán đây sẽ là đội hình MU đấu Liverpool vào cuối tuần này (23h30 ngày 22/11).

MU hiện xếp thứ 18 Ngoại hạng Anh với 8 điểm sau 10 vòng đấu, nằm ở nhóm xuống hạng.