Lộ bộ sưu tập xe khủng của đại gia Ấn, hàng loạt Rolls-Royce, Ferrari trong gara

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Gia đình Ambani từ lâu nổi tiếng với bộ sưu tập xe hơi đắt đỏ nhưng hiếm khi công khai toàn bộ. Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã cho thấy nhiều mẫu xe sang và siêu xe được cho là đang được cất giữ trong một gara bên trong dinh thự Antilia của gia đình này.

Đoạn video được tài khoản Instagram Siddhant Rane 007 chia sẻ, mở đầu bằng hình ảnh hàng loạt chiếc Rolls-Royce đậu cạnh nhau. Đáng chú ý, có tới 4 chiếc Rolls-Royce Cullinan xuất hiện trong cùng một khu vực.

Chiếc đầu tiên là Rolls-Royce Cullinan Series II, phiên bản mới nhất của dòng SUV siêu sang. Bên cạnh đó là một chiếc Cullinan Series I được nâng cấp khả năng chống đạn và hai chiếc Cullinan Series I Black Badge.

Trong hai chiếc Black Badge, một chiếc sở hữu màu sơn Pebble Paradiso khá đặc biệt. Đây là màu sơn tùy chọn của Rolls-Royce, từng được giới thiệu tại Tuần lễ xe hơi Pebble Beach năm 2018. Chiếc SUV còn được trang trí đường kẻ mạ vàng chạy dọc thân xe, được thực hiện thủ công.

Đây được cho là một trong những chiếc Cullinan mà Anant Ambani, con trai út của Mukesh Ambani, thường xuyên sử dụng. Chiếc còn lại mang màu Iced Orange Metallic, tạo sự khác biệt rõ rệt so với những chiếc Cullinan màu tối thường thấy.

Rời khu vực Cullinan, đoạn video tiếp tục cho thấy 4 chiếc Rolls-Royce Phantom đậu cạnh nhau.

Đầu tiên là chiếc Phantom Extended Wheelbase được đặt riêng cho Nita Ambani, vợ của Mukesh Ambani. Chiếc sedan sở hữu màu sơn hồng thạch anh, kết hợp nội thất bọc da trắng. Trên tựa đầu ghế còn thêu chữ "NMA", viết tắt tên Nita Mukesh Ambani.

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 22 inch màu bạc. Ngay bên cạnh là một chiếc Phantom Extended Wheelbase khác được cho là thuộc về Anant Ambani.

Chiếc Phantom này nổi bật với màu sơn Star of India Orange. Đây là màu sắc từng xuất hiện trên một chiếc Rolls-Royce Phantom II sản xuất năm 1934, được chế tạo theo đơn đặt hàng riêng của Maharaja Rajkot, Gujarat.

Giá trị của riêng chiếc Phantom đặc biệt này được ước tính khoảng 12-15 crore Rupee, tương đương khoảng 38-47 tỷ đồng.

Hai chiếc Phantom Extended Wheelbase còn lại có thiết kế tiêu chuẩn và được gia đình Ambani mua trước những mẫu xe đặt hàng riêng nói trên.

Đoạn video sau đó chuyển sang một khu vực khác của gara, với cách bố trí xe khác. Điều này cho thấy những hình ảnh có thể được ghi lại vào các thời điểm khác nhau.

Tại đây xuất hiện thêm một chiếc Rolls-Royce Phantom Drophead Convertible, mẫu xe mui trần mà Akash Ambani và Anant Ambani thường sử dụng. Bên cạnh là một chiếc Cullinan Series II màu trắng.

Không chỉ Rolls-Royce, gara còn có sự xuất hiện của nhiều mẫu Ferrari đắt tiền. Đáng chú ý là Ferrari Purosangue, mẫu SUV đầu tiên của Ferrari, cùng Ferrari 296 GTB và Ferrari SF90 XX.

SF90 XX trong đoạn video được cho là chiếc đầu tiên được giao tại Ấn Độ. Đây là mẫu xe hiệu suất cao thuộc dòng XX của Ferrari, được phát triển dựa trên SF90 Stradale.

Ngoài Ferrari, bộ sưu tập còn có một số mẫu Mercedes-Benz S-Class, Ferrari Portofino cùng nhiều mẫu xe khác.

Theo Carscoop, tổng giá trị của riêng những chiếc xe xuất hiện trong đoạn video được ước tính hơn 120 crore Rupee, tương đương hơn 1,2 tỷ Rupee và khoảng 380 tỷ đồng.

Con số này mới chỉ tính những chiếc xe có thể nhận diện trong đoạn video. Gia đình Ambani được cho là còn sở hữu nhiều mẫu xe sang và siêu xe khác, khiến bộ sưu tập tại Antilia trở thành một trong những bộ sưu tập xe cá nhân đáng chú ý nhất tại Ấn Độ.

Theo Cartoq

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