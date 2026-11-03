Lo biểu tình ở Đức, người Việt mua đồ ăn cả tuần, dặn nhau hạn chế ra ngoài

Gia đình chị Lê Thu Trang, làm trong lĩnh vực truyền thông, đang sinh sống gần thành phố Nuremberg, đã chủ động chuẩn bị cho cuộc biểu tình hôm 31/10 bằng cách đi siêu thị mua sắm thực phẩm và các nhu yếu phẩm từ trước đó một ngày.

Theo chị Trang, thông tin về cuộc biểu tình quy mô lớn của thế hệ Gen Z tại Đức đã được truyền thông và các hội nhóm người Việt đề cập từ khoảng nửa tháng trước. Diễn biến biểu tình tại Pháp trước đó cũng khiến nhiều người dân Đức chú ý và thận trọng hơn trước nguy cơ các cuộc xuống đường vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Mình sống ở Đức chưa lâu nhưng thi thoảng cuối tuần lên phố vẫn thấy diễn ra những cuộc biểu tình nhỏ. Biểu tình bên Đức, có khi đoàn chỉ gồm 20 người nhưng có tới 50 cảnh sát tháp tùng và vây xung quanh”, chị Trang kể.

Các cuộc biểu tình chủ yếu diễn ra ôn hoà. (Nguồn: NVCC)

Chủ động phòng tránh

Tuy nhiên, với quy mô và tính chất của đợt biểu tình lần này, tâm lý chủ động phòng tránh được đặt lên hàng đầu. Các hội nhóm người Việt tại Đức liên tục nhắc nhau hạn chế đến khu vực trung tâm thành phố nếu không có việc thực sự cần thiết, bởi tình hình có thể trở nên hỗn loạn và tiềm ẩn nguy hiểm.

Dù ở cách xa những điểm nóng biểu tình nhưng theo chị Trang, các khuyến cáo an toàn vẫn được cập nhật thường xuyên. Một số cửa hàng trên các tuyến phố chính chủ động gia cố cửa ra vào, dùng gỗ và các vật liệu khác che chắn khu vực cửa kính nhằm hạn chế thiệt hại nếu xảy ra đập phá, cướp bóc.

“Để hạn chế ra ngoài vào ngày 31/10, gia đình mình hôm 30/10 đã đi siêu thị mua sắm tất cả mọi thứ cho tuần sau. An toàn là trên hết nên nhà mình không muốn lên trung tâm vào hôm đó”, chị chia sẻ.

Sự thận trọng này xuất phát từ những hình ảnh bạo lực mà chị Trang theo dõi trên truyền thông.

Theo thông tin được báo chí quốc tế đăng tải, các cuộc biểu tình tại Đức bắt đầu tương đối ôn hòa vào chiều 31/10 nhưng đến tối thì xảy ra đập phá cửa hàng, cướp bóc tại Frankfurt. Cảnh sát phải sử dụng vòi rồng để kiểm soát tình hình.

Bạo lực cũng được ghi nhận tại Berlin, Cologne và Hamburg, với các vụ ném chai lọ, pháo hoa và bom xăng về phía lực lượng chức năng. Nhiều người đã bị bắt giữ tại hơn 8 thành phố.

Cảnh sát cáo buộc những kẻ hôi của đeo mặt nạ là tác nhân gây ra bạo loạn tại Frankfurt.

Các cuộc biểu tình do nhóm Gen Z Rules khởi xướng nhằm phản ánh những bất mãn của giới trẻ Đức liên quan đến chi phí sinh hoạt, giáo dục, chính sách của chính phủ và vấn đề nghĩa vụ quân sự. Theo ban tổ chức, khoảng 160.000 người đã tham gia biểu tình trên toàn quốc.

Dù nhóm tổ chức khẳng định mục tiêu phải được thực hiện bằng con đường hòa bình, song một bộ phận người tham gia vẫn cho rằng cần có những hành động quyết liệt hơn để thu hút sự chú ý của chính quyền.

“Chỉ mong mọi thứ yên ổn”

Từ góc nhìn của một người Việt sinh sống tại Đức, chị Trang cho rằng biểu tình vốn không phải điều quá xa lạ ở châu Âu.

Những cuộc biểu tình nhỏ và vừa mà chị từng chứng kiến thường được tổ chức khá bài bản, có đăng ký trước, có cảnh sát tháp tùng, người tham gia mang băng rôn, hô khẩu hiệu, đánh trống hay thổi kèn. Khi hết thời gian đăng ký, đoàn biểu tình phải giải tán.

Dù vậy, theo gia đình chị, các cuộc biểu tình lớn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Cảnh sát ứng phó với một số thành phần cực đoan trong các cuộc biểu tình.

“Những ngày qua, câu chuyện biểu tình và đôi khi dẫn đến bạo động ở châu Âu thật sự là một vấn đề nhức nhối với tất cả mọi người trên toàn thế giới. Nhìn những hình ảnh ở Pháp và một vài hình ảnh tại Đức cũng khiến bản thân mình cảm thấy lo lắng”, anh Phạm Cường, làm về công nghệ thông tin, chồng chị Trang cho biết thêm.

Không chỉ lo ngại nguy cơ mất an toàn, anh còn quan tâm đến những bất ổn xã hội và tâm lý bất mãn đang gia tăng trong một bộ phận người dân Đức.

Theo anh, nhiều người kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ mang lại một nhà lãnh đạo mới với những quyết sách đáp ứng nguyện vọng của người dân, qua đó xoa dịu sự tức giận trong giới trẻ và cộng đồng.

Những hình ảnh cửa hàng bị đập phá, cướp bóc khiến nhiều người Đức phẫn nộ, cho rằng cần có biện pháp mạnh tay hơn với hành vi bạo lực. Các vấn đề như xung đột Palestine, viện trợ Ukraine và chính sách tiếp nhận người tị nạn cũng là những chủ đề gây tranh luận.

Với gia đình anh Cường, mong muốn lớn nhất là cuộc sống sớm trở lại bình thường. “Gia đình mình sinh sống và làm việc ở châu Âu nên chỉ mong mọi thứ yên ổn và yên bình để có thể yên tâm sinh sống”, anh chia sẻ.

Trên các hội nhóm người Việt tại Đức, không khí trao đổi nhìn chung thận trọng, ôn hòa.

Tài khoản Nguyễn Thị Hà cho biết, khu vực “chợ Đồng Xuân Berlin” không xảy ra bạo động hay xô xát, người Việt vẫn sinh hoạt bình thường.

Trong khi đó, tài khoản Nhung Nguyen khuyến cáo cộng đồng hạn chế đến gần các điểm biểu tình, nhà ga lớn và trung tâm thành phố; đồng thời kiểm tra lịch tàu Deutsche Bahn và thông báo của cảnh sát trước khi ra ngoài.

Tài khoản Quách Vũ dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA), cho biết chưa có bằng chứng về kế hoạch bạo động hay cướp bóc trên diện rộng, dù vẫn tiềm ẩn nguy cơ từ các phần tử cực đoan.

Bài đăng khuyến cáo người dân tránh khu vực trung tâm từ giữa trưa, hạn chế đi lại vào buổi tối, mang theo giấy tờ tùy thân và giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng nếu gặp đám đông.