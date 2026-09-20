Lộ ảnh Toyota Fortuner đời mới xuất hiện bên cạnh đối thủ

Dù chiếc SUV chỉ xuất hiện thoáng qua và được dán ngụy trang kín, chiếc xe vẫn để lộ một số chi tiết cho thấy đây có thể là phiên bản nâng cấp lớn của mẫu SUV khung gầm rời này.

Theo những thông tin ban đầu, Toyota Fortuner thế hệ mới có thể đi theo hướng phát triển tương tự Hilux TRAVO, với những thay đổi tập trung ở phần đầu và đuôi xe. Trong khi đó, khu vực thân xe vẫn duy trì cấu trúc tương tự thế hệ hiện tại.

Đoàn xe đi cùng chiếc Toyota Fortuner thế hệ mới chạy thử nghiệm tại Thái Lan. Ảnh: Thankrit Satsue

Nội thất được kỳ vọng sẽ có làm mới theo hướng hiện đại giống Hilux. Một trong những điểm được quan tâm là khả năng cải tiến hàng ghế thứ ba với cơ chế gập phẳng nhằm tối ưu không gian sử dụng.

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, cảm giác lái của Fortuner thế hệ mới cũng được kỳ vọng có sự thay đổi nhờ một số tinh chỉnh về khung gầm và động cơ từ Toyota.

khả năng cải thiện cảm giác lái cũng là yếu tố được quan tâm trên Fortuner thế hệ mới, khi Toyota được cho là đang hoàn thiện các thử nghiệm cuối cùng trước ngày ra mắt.

Đáng chú ý, hình ảnh chạy thử mới đây cho thấy Toyota đang đưa nhiều mẫu xe đối thủ tham gia cùng đoàn thử nghiệm Fortuner đời mới, gồm Isuzu MU-X, Ford Everest, Fortuner thế hệ hiện tại và cả Hilux TRAVO bản gầm thấp.

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Đổi thủ Ford Everest và Hilux TRAVO bản gầm thấp xuất hiện bên cạnh nguyên mẫu Fortuner đời mới. Ảnh: Thankrit Satsue

Đây được cho là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi Toyota chính thức ra mắt Fortuner thế hệ mới, dự kiến diễn ra trong quý IV năm nay.

Tại Việt Nam, Toyota Fortuner hiện được phân phối chính hãng với 2 biến thể là bản tiêu chuẩn và bản Legender. Mẫu SUV Nhật Bản này cạnh tranh với những đối thủ như Ford Everest, Isuzu MU-X và Mitsubishi Pajero Sport.