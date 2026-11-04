Lò Anh Khôi - Mầm xanh giữ gìn bản sắc Thái

Ngay từ nhỏ, cậu bé Lò Anh Khôi đã bộc lộ sự tự tin cùng tình yêu tha thiết với văn hóa quê hương. Không chỉ ghi dấu ấn trong học tập với giải Ba cuộc thi Fansipan cấp tỉnh Lào Cai và giải Nhất IOE cấp trường, Anh Khôi còn là gương mặt nhí nhiều triển vọng trên sân khấu nghệ thuật.

Lò Anh Khôi (ngoài cùng, bên trái, hàng trên) tại sân chơi tiếng Anh cấp tỉnh.

Các giải thưởng học tập của Anh Khôi.

Những thành tích học tập ấy là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ. Ở lứa tuổi tiểu học, Khôi biết cân bằng giữa việc hoàn thành xuất sắc các chương trình học chính khóa với tham gia các sân chơi trí tuệ như IOE hay kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đòi hỏi sự tập trung cao độ và tư duy nhạy bén. Không chỉ gây ấn tượng bằng thành tích học tập, em còn được mọi người quý mến vì nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2026, Khôi đã xuất sắc đảm nhiệm vai diễn chàng trai lúc bé trong màn đại xòe rực rỡ sắc màu.

Hình ảnh "chàng trai lúc bé" trong màn đại xòe Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 do Anh Khôi thể hiện. (Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp)

Anh Khôi đã góp phần nhỏ bé làm nên thành công của màn nghệ thuật đêm Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. (Ảnh: Phạm Bằng)

Giữa hàng nghìn nghệ nhân và diễn viên quần chúng, hình ảnh cậu bé người Thái múa uyển chuyển, mạnh mẽ, ánh mắt tự hào đã chạm đến trái tim của hàng vạn khán giả gần xa. Đó không đơn thuần là một vai diễn, mà còn là hình ảnh văn hóa truyền thống được thế hệ trẻ tiếp nối.

Đằng sau sự tự tin, chững chạc trên các sân khấu lớn là cả quá trình vun đắp âm thầm từ gia đình. Cảm hứng nghệ thuật và tình yêu văn hóa dân tộc Thái của Anh Khôi đã được nuôi dưỡng từ những điều bình dị nhất.

Nền tảng gia đình đã nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Thái cho Anh Khôi.

Bà nội là người truyền dạy cho Anh Khôi các nét đẹp văn hóa Thái.

Ý thức tiếp nối truyền thống của Khôi thể hiện rõ qua việc em chăm chỉ học hỏi các nét đẹp văn hóa Thái từ bà nội. Những buổi chiều bên hiên nhà sàn, bà nội là người thầy đầu tiên truyền cho em niềm đam mê. Từ tiếng nói, cách giao tiếp, những điệu khắp đến ý nghĩa của từng điệu xòe, bộ trang phục truyền thống, tất cả đều được Khôi ghi nhớ bằng niềm tự hào và sự háo hức.

Những bài học đời thường ấy đã nuôi dưỡng trong Khôi niềm tự hào về bản sắc của đồng bào Thái Mường Lò, vùng đất “gạo trắng nước trong”. Từ mái nhà sàn nhỏ, em lớn lên với ước mơ tiếp nối và lan tỏa nét đẹp văn hóa vùng Tây Bắc đến với cộng đồng.

Anh Khôi luôn biết cân bằng giữa học tập và đam mê nghệ thuật.

Từ tình yêu với nghệ thuật dân gian, Lò Anh Khôi còn ấp ủ ước mơ trở thành người dẫn chương trình (MC) chuyên nghiệp, để đưa các giá trị văn hóa và tri thức văn hóa Thái đến gần hơn với công chúng.

Với khả năng hoạt ngôn, phong thái đĩnh đạc cùng chất giọng trong trẻo, Khôi có nhiều thuận lợi để thực hiện ước mơ. Đó cũng chính là động lực để em chăm chỉ học tập, không ngừng trau dồi ngoại ngữ và kiến thức xã hội.

Cô giáo chủ nhiệm Hà Thị Quế giải đáp thắc mắc cho cậu học trò ham học.

Các thầy cô giáo tại Trường Tiểu học Kim Đồng thường nhắc đến Anh Khôi với sự quý mến đặc biệt. Em ngoan ngoãn, lễ phép và là hạt nhân tích cực trong các hoạt động phong trào của lớp, của trường. Sự hồn nhiên của lứa tuổi học trò cùng nét chững chạc trong suy nghĩ đã tạo nên dấu ấn riêng ở cậu học trò người Thái này.

Những thành tích đã giành được là động lực để Anh Khôi tiếp tục phấn đấu và phát huy.

Lò Anh Khôi đang từng ngày nỗ lực nuôi dưỡng đam mê, góp phần để nét đẹp văn hóa Mường Lò tiếp tục lan tỏa. Từ sân trường tiểu học đến các lễ hội lớn, hành trình của Anh Khôi mới chỉ bắt đầu. Với tình yêu quê hương được nuôi dưỡng đúng cách, tin rằng em sẽ còn tiến xa hơn nữa, góp phần đưa nét đẹp văn hóa Mường Lò lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc. Giữa dòng chảy hội nhập, những gương mặt trẻ như Anh Khôi là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc.