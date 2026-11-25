Học sinh hào hứng tham gia lớp học có ứng dụng AI.

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) khiến việc học sinh tiếp cận và sử dụng công nghệ này ngày càng phổ biến. Từ hỗ trợ tìm kiếm thông tin, làm bài tập đến sáng tạo hình ảnh, video, AI mang lại nhiều tiện ích cho hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, nếu thiếu định hướng, công cụ này có thể khiến học sinh hình thành tâm lý ỷ lại, giảm khả năng tự suy nghĩ và giải quyết vấn đề.

Dạy học sinh hiểu AI, không chỉ biết cách sử dụng

Thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Định (phường Bình Phú, TP.HCM), cho biết việc đưa AI vào các tiết học giúp lớp học trở nên sinh động hơn, cung cấp thêm hình ảnh trực quan, hỗ trợ học sinh tiếp thu kiến thức.

Ở bậc THCS, học sinh có thể ứng dụng AI vào nhiều hoạt động như vẽ, tạo đồ họa, sản xuất video clip và thực hiện các thí nghiệm. Theo thầy Cường, việc kiểm soát học sinh sử dụng công nghệ này không đơn giản.

Để hạn chế tình trạng lạm dụng AI, giáo viên thường yêu cầu học sinh làm bài trực tiếp trên giấy bằng nét chữ của mình, hạn chế sử dụng phần mềm và văn bản đánh máy. Trong giờ học, giáo viên cũng cần kiểm soát việc sử dụng điện thoại, thiết bị công nghệ để học sinh tập trung vào bài giảng.

Chỉ với những chuyên đề hoặc bài tập nhóm phù hợp, giáo viên mới nên khuyến khích học sinh sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ, chẳng hạn vẽ hình, tạo biểu đồ hoặc sản xuất video clip.

Tiết học có ứng dụng AI tại Trường THCS Hiệp Phú, TP.HCM.

Theo bà Tô Thuỵ Diễm Quyên, Chuyên gia giáo dục sáng tạo, học AI trong trường học không đơn thuần là biết cách sử dụng công cụ, mà quan trọng hơn là giúp học sinh hiểu công nghệ, biết kiểm chứng thông tin và có trách nhiệm khi sử dụng.

Một học sinh biết sử dụng AI không chỉ biết đặt câu hỏi mà còn phải biết đối chiếu câu trả lời với những nguồn đáng tin cậy, nhận diện thông tin sai lệch, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giải thích được vì sao chấp nhận hoặc không chấp nhận gợi ý của máy.

Theo bà Quyên, UNESCO xây dựng khung năng lực AI dành cho học sinh với 12 năng lực, chia thành 4 nhóm gồm lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI. Các năng lực được phát triển theo 3 mức độ: hiểu, vận dụng và sáng tạo.

Theo bà có thể triển khai việc đưa AI vào trường học theo 2 hình thức. Có thể có tiết học riêng để học sinh tìm hiểu về AI, hoặc lồng ghép công nghệ này vào các môn học.

Chẳng hạn, trong giờ Ngữ văn, học sinh có thể tự viết một đoạn nghị luận, sau đó nhờ AI phản biện, đối chiếu với văn bản gốc và trình bày những nội dung đã chỉnh sửa. Khi đó, giáo viên không chỉ đánh giá sản phẩm cuối cùng mà còn xem xét cách lập luận, sử dụng dẫn chứng và khả năng phản biện của học sinh.

Về độ tuổi tiếp cận, bà Quyên cho rằng học sinh càng lớn, có khả năng tự học và kiểm chứng thông tin tốt hơn thì càng có thể được trao quyền sử dụng AI nhiều hơn.

Với học sinh lớp 1-3, việc tìm hiểu AI nên thông qua trò chơi và hoạt động quan sát dưới sự hướng dẫn của giáo viên, chưa nên để các em tự sử dụng công cụ. Ở lớp 4-5, học sinh có thể thực hành ngắn trên những nền tảng được nhà trường lựa chọn và có giáo viên giám sát.

Đến bậc THCS, các em cần được rèn luyện cách đặt câu hỏi, kiểm tra nguồn thông tin và ghi rõ việc sử dụng AI. Trong khi đó, học sinh THPT có thể chủ động hơn trong các dự án, phân tích dữ liệu, lập trình nhưng phải biết kiểm tra kết quả và giải thích quá trình thực hiện.

Ngăn học sinh ỷ lại, đánh mất tư duy độc lập

Thầy Võ Kim Bảo, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM) cho rằng, việc đưa AI vào trường học có ý nghĩa đối với học sinh, giúp các em bắt kịp sự phát triển của công nghệ. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải chỉ dạy các em cách sử dụng mà phải hình thành ý thức về việc khi nào nên và không nên dùng AI.

Thực tế học sinh sử dụng AI để làm bài tập ngày càng phổ biến. Công nghệ hiện nay có thể hỗ trợ viết những bài văn với cơ sở và lập luận hợp lý, thậm chí chứa đựng nhiều nội dung chính xác. Điều này khiến học sinh dễ có tâm lý ỷ lại, trong khi giáo viên cũng gặp khó khăn khi đánh giá năng lực thực chất của các em.

Học sinh hào hứng tham gia các tiết học trên máy tính.

Từ thực tế giảng dạy, thầy Bảo hiện hạn chế giao bài tập về nhà, thay vào đó yêu cầu học sinh thực hiện bài tập ngay tại lớp để giáo viên có thể đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức.

Thầy cho rằng không nên để học sinh tiếp cận AI quá sớm. Thời điểm phù hợp để bắt đầu là giai đoạn cuối cấp THCS, khoảng lớp 8, khi các em có kiến thức tin học căn bản. Lúc này, học sinh có thể sử dụng AI để hỗ trợ một số hoạt động mang tính lặp lại, tốn nhiều công sức.

Nếu tiếp cận AI quá sớm, học sinh rất dễ hình thành tâm lý lệ thuộc, tương tự như việc sử dụng máy tính trong học tập. Chẳng hạn, ở bậc tiểu học, học sinh cần tự rèn luyện khả năng tính nhẩm thay vì phụ thuộc vào máy tính. Việc sử dụng AI từ sớm cũng có nguy cơ khiến các em bỏ qua quá trình tự suy nghĩ và rèn luyện năng lực tư duy của mình.

Để quản lý việc sử dụng AI, theo thầy Bảo, nhà trường cần tổ chức các buổi hướng dẫn, giáo dục học sinh về ý thức và cách sử dụng công cụ này. Giáo viên cũng cần thay đổi cách giao bài, hạn chế những bài tập về nhà có nguy cơ khiến học sinh sử dụng AI làm thay.

Những bài tập đòi hỏi sản phẩm thực tế, chẳng hạn dự án STEM, có thể giao về nhà. Trong khi đó, các bài tập kiểm tra kiến thức nên được thực hiện tại lớp để giáo viên đánh giá đúng năng lực của học sinh.

Cùng quan điểm về việc cần kiểm soát quá trình sử dụng AI, bà Tô Thụy Diễm Quyên cho rằng, mỗi bài tập cần quy định rõ học sinh có được phép sử dụng công nghệ này hay không, tùy theo mục tiêu đánh giá.

Với bài kiểm tra năng lực cá nhân, học sinh cần tự làm. Những bài luyện tập có thể cho phép AI gợi ý, còn với bài tập dự án, các em phải ghi rõ đã sử dụng công cụ nào, AI hỗ trợ ở công đoạn nào và cách kiểm chứng kết quả.

Giáo viên cũng cần đánh giá cả quá trình thay vì chỉ nhìn vào sản phẩm cuối cùng. Việc xem bản nháp, yêu cầu học sinh giải thích cách làm hoặc thực hiện một bài tập tương tự ngay tại lớp sẽ giúp nhận diện rõ hơn năng lực thực chất của các em.

Ngoài nguy cơ lệ thuộc, các chuyên gia còn cho rằng việc sử dụng AI trong trường học còn đặt ra yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm công bằng trong tiếp cận công nghệ. Học sinh cần được hướng dẫn không đưa họ tên, hình ảnh, điểm số lên các công cụ AI công cộng. Nhà trường cũng cần lựa chọn nền tảng phù hợp với lứa tuổi, đồng thời có phương án hỗ trợ những học sinh không có thiết bị hoặc tài khoản.

Lạm dụng AI có thể khiến năng lực suy nghĩ và tư duy của học sinh bị ảnh hưởng. Nếu tình trạng này kéo dài và ngày càng phổ biến, hệ quả không chỉ dừng lại ở từng cá nhân mà còn có thể tác động đến năng lực tư duy của xã hội.