Lỗ 80 tỷ USD vẫn tự tin lên sàn: Cuộc đặt cược lịch sử của 'gã khổng lồ' Anthropic - cha đẻ của Claude

Ông Dario Amodei, đồng sáng lập kiêm CEO Anthropic. (Ảnh: Getty Images).

Vào ngày 26/10, Anthropic đã công bố hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Phố Wall kỳ vọng sự kiện này sẽ trở thành thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử, đưa “cha đẻ” chatbot Claude vào nhóm những công ty có vốn hóa hàng nghìn tỷ USD.

Cuộc IPO này sẽ là sự kiện quan trọngvới toàn ngành công nghệ, bởi cơn sốt AI chủ yếu đang được thúc đẩy bởi Anthropic và OpenAI. Anthropic có thể lên sàn sớm nhất vào giữa tháng 11, trong khi kế hoạch IPO của OpenAI nhiều khả năng phải đến năm 2027 mới diễn ra.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán đang xuất hiện những dấu hiệu bất an về chiến lược đầu tư vào AI. Cổ phiếu các công ty trung tâm dữ liệu lao dốc, trong khi một số doanh nghiệp phải hủy kế hoạch IPO. Trong bối cảnh đó, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào màn chào sàn của Anthropic.

Về phần mình, Anthropic đang cược rằng nhà đầu tư sẽ không quá bận tâm đến khoản lỗ 80 tỷ USD trong nửa đầu năm, mà tập trung vào tốc độ tăng trưởng doanh thu gấp 14 lần, qua đó nhìn thấy tiềm năng từ nhu cầu khổng lồ đối với các mô hình và dịch vụ AI của công ty.

Ngành công nghệ và Phố Wall cần buổi IPO của Anthropic diễn ra suôn sẻ. Ông Jai Das, đồng sáng lập của Sapphire Ventures, cảnh báo: “Nếu cuộc IPO của Anthropic diễn ra kém hơn kỳ vọng, làn sóng AI sẽ trông mong manh như lâu đài xây trên cát”.

Hoạt động kinh doanh của Anthropic gắn kết chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ lớn. Gần một nửa doanh thu của công ty đến từ việc bán dịch vụ Claude thông qua các bộ phận điện toán đám mây của Microsoft, Amazon và Alphabet. Cả ba tập đoàn này cũng là nhà đầu tư của Anthropic.

Chip từ từ Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Amazon và Google đang đóng vai trò nền tảng cho quá trình phát triển của Anthropic.

Đối với các nhà đầu tư trên thị trường đại chúng, hơn 1/3 vốn hóa của chỉ số S&P 500 tập trung trong các tập đoàn công nghệ có vốn hóa hàng nghìn tỷ USD và đang dồn lực đầu tư mạnh mẽ vào AI.

Ngoài ra, các "ông lớn" phần mềm như Adobe và Salesforce cũng đã tích hợp trợ lý Claude của Anthropic vào hệ thống của họ.

Số iệu tài chính của Anthropic khả quan hơn lo ngại

Doanh thu của Anthropic đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt khi các doanh nghiệp ngày càng áp dụng rộng rãi các công cụ hỗ trợ lập trình và cải thiện năng suất. Trong quý II, doanh thu của Anthropic đạt 11,56 tỷ USD, cao hơn nhiều mức 787 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 6, Anthropic nắm giữ gần 132 tỷ USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn. Sau 5 quý liên tiếp ghi nhận lỗ từ hoạt động kinh doanh, công ty đã đạt lợi nhuận hoạt động 974 triệu USD trong quý II.

Ông Rohit Kulkarni, Giám đốc mảng AI của Burnham Park Capital Markets, bình luận: “Tôi thấy những số liệu này khả quan hơn nhiều so với lo ngại trước đó”.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vẫn lo ngại về sự trỗi dậy của các “mô hình mở trọng số (open-weight model). Những mô hình này có thể được doanh nghiệp tiếp cận với chi phí thấp hơn, đồng thời cho phép tùy chỉnh linh hoạt và lựa chọn môi trường triển khai phù hợp.

Anthropic cho rằng thị trường AI vẫn đang ở giai đoạn rất sơ khai. Trong quý gần nhất, các doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 500 chỉ dành chưa đến 0,1% tổng chi phí cho các mô hình và dịch vụ của công ty.

Ông Michael Monaghan, quản lý danh mục đầu tư tại Founder ETFs, cho rằng đây chính là một phần trong luận điểm đầu tư vào Anthropic.

Ông cho biết: “Tôi cho rằng vẫn sẽ có chỗ đứng cho các mô hình tiên phong như của Anthropic, OpenAI hay SpaceX, đồng thời cũng sẽ có không gian cho các mô hình mã nguồn mở. Giờ vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng loại hình này sẽ thay thế hoàn toàn loại hình kia”.

Rủi ro từ một thương vụ IPO không như kỳ vọng

Ông Brad Bernstein, đối tác điều hành tại FTV Capital, cảnh báo nếu cuộc IPO Anthropic diễn ra kém khả quan, điều đó có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền đối với dòng vốn đang đổ vào lĩnh vực AI.

“Nếu họ không đạt kết quả tốt, họ sẽ trở thành thước đo cho toàn ngành AI. Mức định giá của họ sẽ phản ánh kết quả đó, sau đó tác động sẽ lan xuống toàn bộ hệ sinh thái AI đang nhận lượng vốn đầu tư quá lớn. Mọi thứ sẽ phải được thiết lập lại”, ông Bernstein nhận định.

Dự kiến Anthropioc sẽ trở thành công ty thứ ba chào sàn với vốn hóa trên 1.000 tỷ USD, sau Saudi Aramco và SpaceX của Elon Musk. OpenAI có thể sẽ trở thành công ty thứ 4 đạt cột mốc này trong năm 2027.

Nếu màn chào sàn của Anthropic không đáp ứng kỳ vọng, OpenAI có thể sẽ hoãn kế hoạch và giới đầu tư cũng sẽ nghĩ lại về mức định giá cao của công ty.

Rủi ro còn đến từ chi phí vốn. Lãi suất tăng trong thời gian gần đây khiến việc huy động nợ trở nên đắt đỏ hơn đối với doanh nghiệp. Trong báo cáo tháng trước, ông David Trainer, CEO công ty nghiên cứu tài chính New Constructs, cho rằng làn sóng đầu tư AI được xây dựng trên giả định rằng tín dụng giá rẻ và khả năng tiếp cận thị trường vốn sẽ luôn sẵn có.

Ông cảnh báo: “Nếu thanh khoản dành cho lĩnh vực AI cạn kiệt - và hiện đã có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy điều đó đang xảy ra - chúng tôi dự báo chỉ số S&P 500 có nguy cơ sụt giảm mạnh tới 20%, trong đó phần lớn rủi ro tập trung vào định giá của các cổ phiếu liên quan đến AI”.