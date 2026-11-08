LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số quý III: FRT, DCM, OIL bức phá trong khi DPM, SAB chững lại

FRT, DCM và OIL ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh

Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh của Chứng khoán Vietcap, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) là một trong những doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật trong quý III/2026.

Trong quý, doanh thu thuần của FRT đạt 17.530 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, được dẫn dắt bởi chuỗi nhà thuốc Long Châu với mức tăng trưởng doanh thu ước tính 37% và FPT Shop tăng 27%. Lợi nhuận gộp tăng 38%, trong khi biên lợi nhuận gộp cải thiện 0,6 điểm phần trăm lên 20%.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) tăng 101% so với cùng kỳ, đạt 440 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hiệu quả kinh doanh của Long Châu. Theo ước tính của Vietcap, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS của chuỗi nhà thuốc này tăng 118%, với biên lợi nhuận ròng cải thiện lên 3,1%.

Trong khi đó, FPT Shop tiếp tục duy trì chuỗi có lãi quý thứ năm liên tiếp, với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 68 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FRT ghi nhận doanh thu thuần 48.273 tỷ đồng, tăng 33%, và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 1.069 tỷ đồng, tăng 112%. Hai chỉ tiêu lần lượt hoàn thành 74% và 78% dự báo cả năm của Vietcap.

Một điểm đáng chú ý khác là sự cải thiện của FPT Shop. Sau 9 tháng, chuỗi này ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 86 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng mỗi tháng tăng 28%, lên 3 tỷ đồng, nhờ nhu cầu laptop mùa tựu trường, giá bán bình quân cao hơn và doanh thu phụ kiện, dịch vụ gia tăng.

Ở nhóm phân bón, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nhờ mảng urê và hoạt động thương mại phân bón.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của DCM đạt hơn 17.700 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 50%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng urê, với sản lượng bán tăng 24% và giá bán bình quân tăng 19% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, sản lượng xuất khẩu urê tăng 36%, nhờ điều kiện giá bán thuận lợi trên thị trường quốc tế.

Nhờ giá bán tăng nhanh hơn chi phí khí đầu vào, biên lợi nhuận gộp mảng urê mở rộng thêm 5 điểm phần trăm, lên 41,7%. Biên lợi nhuận gộp mảng kinh doanh thương mại cũng tăng 2 điểm phần trăm, lên 7%. Qua đó, biên lợi nhuận gộp chung của DCM đạt 25,6%, tăng 3,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Riêng quý III/2026, DCM ghi nhận doanh thu 5.742 tỷ đồng, tăng 92%, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 430 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ nhưng giảm 60% so với quý trước. Mức tăng trưởng doanh thu được hỗ trợ bởi doanh thu urê tăng 87%, doanh thu NPK tăng gấp 3,3 lần và doanh thu thương mại phân bón tăng 48%.

Vietcap cho rằng kết quả 9 tháng của DCM vượt kỳ vọng, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp mảng urê và thương mại cải thiện khả quan. Công ty chứng khoán này hiện đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DCM, với giá mục tiêu 40.200 đồng/cổ phiếu.

KQKQ quý III/2026 và 9 tháng đầu năm của FRT, DCM, OIL. T/h từ Vietcap (đơn vị: tỷ đồng).

Tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam (OIL), lợi nhuận quý III tăng mạnh trong bối cảnh sản lượng tiêu thụ và giá xăng dầu cùng cải thiện.

Cụ thể, doanh thu quý III đạt 90.400 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 716 tỷ đồng, gấp 5,7 lần. Mức lợi nhuận này gần gấp đôi tổng lợi nhuận 384 tỷ đồng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm.

Theo Vietcap, sản lượng bán xăng dầu trong quý tăng 13% so với cùng kỳ, trong khi giá xăng dầu tăng khoảng 10-43%. Những yếu tố này giúp biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cải thiện lên 0,9%, so với mức 0,1% cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, việc triển khai xăng E10 trên toàn quốc từ tháng 6/2026 cũng góp phần hỗ trợ lợi nhuận, do tổng chi phí kinh doanh định mức và lợi nhuận định mức của loại xăng này cao hơn 7,6% so với xăng truyền thống. Tuy nhiên, Vietcap lưu ý OIL đã ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng 152 tỷ đồng trong quý III, tương đương khoảng 17% lợi nhuận trước thuế.

Lũy kế 9 tháng, OIL đạt doanh thu 227.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 1.100 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và 3,3 lần cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận còn được hỗ trợ bởi sản lượng bán trong nước tăng 21%, cùng việc doanh nghiệp mở thêm 133 cửa hàng xăng dầu trực tiếp sở hữu và vận hành. Vietcap hiện khuyến nghị mua cổ phiếu OIL, với giá mục tiêu 16.100 đồng/cổ phiếu.

DHC, DPG và PLC duy trì đà tăng trưởng

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS quý III đạt 149 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ nhưng giảm 16% so với quý trước. Doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% so với cùng kỳ và 4% so với quý II.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu DHC đạt 3.100 tỷ đồng, tăng 18%, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 464 tỷ đồng, tăng 80%.

Động lực tăng trưởng đến từ chênh lệch giá bán giấy bao bì và giá giấy thu hồi OCC thuận lợi. Trong quý III, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 20,8%, tăng 5,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, biên lợi nhuận gộp đạt 23%, cao hơn mức dự báo cả năm 21,4% của Vietcap.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp quý III đã giảm 4,4 điểm phần trăm so với quý trước, phản ánh áp lực từ chi phí nguyên liệu và độ trễ điều chỉnh giá bán. Giá OCC đã tăng khoảng 13-17% so với thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý II, lên khoảng 185-205 USD/tấn tùy nguồn cung.

Triển vọng dài hạn của DHC còn gắn với dự án nhà máy giấy Giao Long 3 (GL3). Theo ban lãnh đạo, dự án vẫn triển khai đúng tiến độ, dự kiến chạy thử vào tháng 7/2027 và vận hành thương mại từ tháng 9/2027. Với công suất thiết kế 390.000 tấn/năm, dự án được kỳ vọng nâng tổng công suất giấy của doanh nghiệp thêm khoảng 128%.

Trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, CTCP Đạt Phương (DPG) ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 287 tỷ đồng, tăng 37%.

Đáng chú ý, doanh thu mảng xây dựng tăng 54%, trong khi doanh thu bất động sản và các hoạt động khác gấp 5,1 lần cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu mảng năng lượng giảm 20%.

Lợi nhuận của DPG được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp mảng xây dựng cải thiện lên 8,3%, so với 6,9% cùng kỳ năm trước. Thu nhập tài chính tăng gấp 3,1 lần, lợi nhuận từ công ty liên kết tăng gấp 4,8 lần, trong khi lợi ích CĐTS giảm 41%.

Riêng quý III, doanh thu thuần DPG đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 58%; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 111 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận vẫn chịu sức ép từ sự suy giảm của mảng năng lượng và chi phí lãi vay tăng 36%.

KQKQ quý III/2026 và 9 tháng đầu năm của DHC, DPG, PLC. T/h từ Vietcap (đơn vị: tỷ đồng).

Tại Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC), lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 9 tháng đạt 274 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu đạt 5.900 tỷ đồng, tăng 2%.

Kết quả này chủ yếu được thúc đẩy bởi mảng nhựa đường và dầu nhờn. Trong 9 tháng, lợi nhuận gộp mảng nhựa đường tăng 72%, còn mảng dầu nhờn tăng 24%. Những yếu tố tích cực này bù đắp cho mức giảm 15% của lợi nhuận gộp mảng hóa chất và dung môi, cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60%.

Riêng quý III, PLC ghi nhận doanh thu 2.100 tỷ đồng, tăng 23%, và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 71 tỷ đồng, tăng 123%. Lợi nhuận gộp mảng nhựa đường tăng 96%, mảng dầu nhờn tăng 39%, trong khi thu nhập tài chính tăng hơn gấp đôi.

Theo Vietcap, đà tăng trưởng của mảng nhựa đường được hỗ trợ bởi các dự án bước vào giai đoạn ghi nhận doanh thu, lợi nhuận và áp lực cạnh tranh giảm từ các nhà cung cấp nhựa đường Trung Đông sau gián đoạn tại eo biển Hormuz. PLC chủ yếu nhập khẩu nhựa đường từ Singapore, qua đó duy trì nguồn cung tương đối ổn định.

Dù vậy, chất lượng lợi nhuận của PLC cần được theo dõi khi doanh nghiệp ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho 45 tỷ đồng trong 9 tháng. Đồng thời, dự phòng phải thu khó đòi tăng thêm 95 tỷ đồng so với đầu năm, lên 375 tỷ đồng vào cuối quý III.

DPM và SAB đối mặt áp lực lợi nhuận

Trái ngược với nhóm doanh nghiệp tăng trưởng tích cực, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) ghi nhận kết quả quý III thấp hơn kỳ vọng, chủ yếu do biên lợi nhuận gộp mảng urê suy giảm.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu DPM đạt 16.700 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 60%. Hai chỉ tiêu lần lượt hoàn thành khoảng 80% và 73% dự báo cả năm của Vietcap.

Tuy nhiên, riêng quý III, doanh thu đạt 4.100 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ nhưng giảm 41% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS chỉ đạt 40 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ và giảm 96% so với quý II.

Theo Vietcap, biên lợi nhuận gộp mảng urê giảm 14 điểm phần trăm, xuống 16,8%, do giá khí đầu vào tăng 18% trong khi giá bán urê bình quân giảm 4% so với cùng kỳ. Mặc dù sản lượng bán urê tăng 22%, mức cải thiện này chưa đủ bù đắp áp lực từ giá bán và chi phí đầu vào.

Kết quả quý III kém khả quan khiến Vietcap đánh giá rủi ro điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận của DPM gia tăng. Công ty chứng khoán này hiện đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DPM, với giá mục tiêu 24.500 đồng/cổ phiếu.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS của DPM và SAB. T/h Vietcap (đơn vị: tỷ đồng)

Tại Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SAB), lợi nhuận quý III giảm so với cùng kỳ dù biên lợi nhuận gộp tiếp tục cải thiện.

Cụ thể, doanh thu quý III đạt 6.700 tỷ đồng, tăng 4%, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giảm 9%, xuống 1.200 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng 1 điểm phần trăm, lên 38,1%, nhờ chi phí đại mạch và gạo thuận lợi theo các hợp đồng phòng ngừa rủi ro giá trong năm 2026.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng 10%, chủ yếu do chi phí quảng cáo và khuyến mãi trên doanh thu bia tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 6%, trong khi thu nhập tài chính ròng giảm 14% và thu nhập khác ròng giảm 87% so với cùng kỳ.

Một yếu tố quan trọng là nền so sánh cao trong quý III/2025, khi SAB ghi nhận các khoản thu nhập bất thường liên quan đến việc hợp nhất Sabibeco. Nếu loại trừ những khoản này, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS quý III/2026 của SAB tăng 8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của SAB đạt 20.000 tỷ đồng, tăng 5%, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 7%. Nếu loại trừ các khoản thu nhập bất thường liên quan đến hợp nhất Sabibeco, lợi nhuận tăng 14%.