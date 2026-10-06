LNST giảm sau kiểm toán, Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị phạt 150 triệu đồng

Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 572/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (nguồn ảnh: spchcmc).

Theo đó, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị UBCKNN phạt 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6, Điều 42, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

Thông báo của UBCKNN cho biết, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST).

Cụ thể, LNST năm 2025 tại BCTC hợp nhất Quý IV/2025 là 21.437.456.674 đồng, tuy nhiên LNST năm 2025 tại BCTC hợp nhất năm 2025 được kiểm toán là 15.604.993.101 đồng.

Còn LNST năm 2025 tại BCTC riêng Quý IV/2025 là 5.045.216.377 đồng, tuy nhiên LNST năm 2025 tại BCTC riêng năm 2025 được kiểm toán là 5.928.880.888 đồng.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn còn bị buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 9, Điều 42, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16, Điều 1, Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.