LNG trở thành tâm điểm thượng đỉnh Mỹ - Trung

Theo hãng tin Reuters, nội dung này nằm trong khuôn khổ đàm phán rộng hơn. Theo đó, hai bên có thể cùng giảm thuế với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa. Trung Quốc áp thuế 15% với LNG của Mỹ từ tháng 2/2025, khiến thương mại mặt hàng này giữa hai nước gần như đình trệ.

Việc thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ đặc biệt quan trọng với các nhà xuất khẩu của Mỹ, trong bối cảnh công suất LNG của nước này dự kiến tăng thêm khoảng 10 tỷ feet khối/ngày đến năm 2027.

Các thỏa thuận hiện chưa được hoàn tất và có thể được công bố trong chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào ngày 24/9.

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