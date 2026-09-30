LNG Canada triển khai giai đoạn 2, tăng cường xuất khẩu sang châu Á

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Dự án LNG Canada tại Kitimat, British Columbia, đã bắt đầu xuất khẩu LNG vào mùa hè năm 2025, sau nhiều năm được phát triển bởi các cổ đông gồm Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi và Korea Gas Corporation (Kogas).

Giai đoạn 2 của cơ sở xuất khẩu LNG đầu tiên của Canada này dự kiến bổ sung hai dây chuyền hóa lỏng LNG (train), nâng tổng công suất của LNG Canada từ 14 triệu tấn/năm (mtpa) lên 28 triệu tấn/năm.

Shell, công ty kinh doanh LNG lớn nhất thế giới, hiện nắm giữ 40% cổ phần tại LNG Canada và sẽ nhận thêm gần 6 triệu tấn LNG/năm từ dự án mở rộng.

Các đối tác trong dự án đã thống nhất rằng LNG Canada sẽ tiếp tục vận hành theo cơ chế phân chia sản lượng theo tỷ lệ sở hữu (equity lifting). Theo đó, mỗi thành viên liên doanh chịu trách nhiệm tiêu thụ phần LNG tương ứng với tỷ lệ sở hữu của mình và tự bảo đảm nguồn cung khí đốt cho phần sản lượng đó.

LNG Canada giai đoạn 2 dự kiến bắt đầu vận hành thương mại vào đầu những năm 2030.

Dự án tại Kitimat này được định hướng cung cấp khí đốt với chi phí cạnh tranh cho thị trường châu Á, nơi nhu cầu LNG được dự báo sẽ tăng đáng kể, Shell cho biết.

Theo Triển vọng LNG 2026 (LNG Outlook 2026) của Shell, nhu cầu LNG toàn cầu được dự báo tăng khoảng 65% vào năm 2050, do nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và nhu cầu về nguồn cung năng lượng an toàn, linh hoạt và ổn định.

“LNG Canada là một phần cốt lõi trong danh mục khí tích hợp (Integrated Gas) của chúng tôi, giúp cung cấp LNG cho khách hàng tại châu Á trong bối cảnh sự đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và an ninh năng lượng ngày càng trở nên quan trọng”, Cederic Cremers, Chủ tịch mảng Integrated Gas của Shell, cho biết ngày 30/9.

Đáng chú ý, LNG Canada giai đoạn 2 là dự án đầu tiên trong danh sách 5 dự án lớn có tầm quan trọng quốc gia mà Thủ tướng Canada Mark Carney đề xuất vào mùa thu năm 2025. Các dự án này nhằm đa dạng hóa hoạt động xuất khẩu năng lượng của Canada khỏi thị trường Mỹ và đưa Canada trở thành một cường quốc năng lượng.