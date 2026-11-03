LNG Cà Ná được thẩm định hồ sơ nghiên cứu khả thi

Quy hoạch cảng Cà Ná. Ảnh: Trung Nam Group

Ngày 2/11, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná. Theo thông báo, hồ sơ cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định đối với giai đoạn lập BCNCKT, đủ điều kiện để tổng hợp, trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Dự án do liên danh Trung Nam – Sideros River làm nhà đầu tư trúng thầu, theo Quyết định số 339/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Nhà máy có công suất thiết kế 1.500 MW, đặt tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa. Tổng chi phí thực hiện dự án là 57.384,78 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư. Quy mô nhà máy 1.500 MW, kho LNG đến 1,2 triệu tấn mỗi năm.

Theo hồ sơ BCNCKT, dự án có tổng diện tích đất và mặt nước khoảng 265,7 ha. Trong đó, khu nhà máy điện và hành lang kỹ thuật chiếm khoảng 33,4 ha. Phần diện tích còn lại là mặt nước phục vụ hệ thống kho cảng LNG và các hạng mục liên quan.

Các hạng mục chính gồm nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG công suất 1.500 MW; kho cảng nhập LNG và hệ thống tái hóa khí có công suất tiếp nhận từ 1-1,2 triệu tấn mỗi năm. Kho chứa có một bồn LNG dung tích khoảng 220.000 m3. Hạ tầng cảng còn có bến nhập LNG, tuyến đường ống cấp LNG và đê chắn sóng phía Đông dài khoảng 2.400 m.

Giá điện đề nghị trúng thầu được phê duyệt ở mức 3.294,22 đồng/kWh. Đây là mức giá được nêu trong hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành xây dựng và đưa nhà máy vào vận hành trước ngày 31/12/2030.

Về cơ sở quy hoạch, Sở Công Thương Khánh Hòa đánh giá dự án phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia tại Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự án cũng nằm trong danh mục các nhà máy nhiệt điện LNG ưu tiên đầu tư theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024. Tại Quyết định số 768/QĐ-TTg về Quy hoạch điện VIII, LNG Cà Ná được xác định có công suất 1.500 MW, dự kiến vận hành trong giai đoạn 2025–2030.

Trong cơ cấu vận hành hệ thống điện, Nhà máy LNG Cà Ná được định vị là nguồn điện đáp ứng phần phụ tải giữa (mid-merit). Nói cách khác, nhu cầu sử dụng điện thay đổi theo từng thời điểm trong ngày, và nhà máy được định hướng tham gia cung cấp điện để đáp ứng mức nhu cầu trung gian (cao hơn phần phụ tải thường xuyên do các nguồn điện nền đảm nhận, nhưng chưa đến mức đỉnh điểm cần huy động các nguồn phủ đỉnh). Vì vậy, nhà máy không nhất thiết phải vận hành liên tục ở công suất tối đa, mà được huy động tùy theo nhu cầu của hệ thống.

Một nội dung khác được cơ quan chuyên môn đề cập là khả năng cung cấp nhiên liệu. Theo quy hoạch, khu vực vịnh Vân Phong, Khánh Hòa, là một trong những địa điểm dự kiến bố trí kho chứa LNG đầu mối quy mô lớn. Vị trí kho LNG Cà Ná nằm gần khu vực này. Vì vậy, cơ quan chuyên môn nhận định nhà máy có thể dự phòng nguồn LNG từ kho đầu mối Vân Phong bằng đường biển hoặc đường ống.

Đây là phương án về khả năng cung ứng nhiên liệu được nêu trong quá trình thẩm định, chưa phải thỏa thuận cung cấp LNG đã được xác lập. Kết quả thẩm định BCNCKT của Sở Công Thương là một bước trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Dự án vẫn phải hoàn thiện các thủ tục tiếp theo trước khi triển khai.

Sở yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập báo cáo và đơn vị tư vấn thẩm tra chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác và tính hợp pháp của hồ sơ. Chủ đầu tư cần tiếp tục rà soát tổng mức đầu tư, đánh giá tính khả thi về tài chính, hiệu quả kinh tế và khả năng thu xếp vốn. Phương án cung cấp LNG cũng phải bảo đảm nguồn nhiên liệu trong toàn bộ vòng đời hoạt động của nhà máy.

Theo lưu ý của Sở Công Thương, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong những căn cứ để phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng.

Sở cũng nêu rõ kết quả thẩm định của cơ quan này không thay thế trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thẩm định, phê duyệt BCNCKT và dự án theo quy định. Chủ đầu tư phải tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án, chịu trách nhiệm về kết quả và báo cáo cơ quan quản lý theo quy định.

Trước đó, ngày 15/6/2026, Tập đoàn Trung Nam đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả khảo sát và đề xuất địa điểm triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn.

Theo phương án doanh nghiệp trình bày, tổ hợp dự án gồm nhà máy điện sử dụng khí LNG, hệ thống kho chứa, cảng tiếp nhận LNG và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Kho cảng dự kiến có công suất tiếp nhận từ 3–3,6 triệu tấn LNG mỗi năm. Nhà máy điện có công suất giai đoạn đầu 1.500 MW, sau năm 2030 tiếp tục mở rộng để nâng tổng công suất lên khoảng 4.500 MW.

Sau quá trình khảo sát các yếu tố về mặt bằng, địa hình, địa chất, giao thông, nguồn nhiên liệu, nước làm mát, đấu nối điện và môi trường, Trung Nam đề xuất đặt nhà máy tại khu vực núi Chuột Chù, thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đề nghị nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện phương án địa điểm. Bên cạnh khu vực núi Chuột Chù, lãnh đạo tỉnh gợi ý nghiên cứu thêm khả năng bố trí dự án tại Khu công nghiệp số 6 trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Tỉnh cũng yêu cầu doanh nghiệp và đơn vị tư vấn rà soát quy định pháp luật, xây dựng lộ trình chuẩn bị đầu tư phù hợp.

Ngọc Linh