LLVT xã Châu Thành (Tây Ninh): Huấn luyện 'cơ bản, thiết thực, chất lượng'

Dù mới hơn 10 giờ nhưng mặt sân huấn luyện của Ban CHQS xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã nóng hầm hập. Theo khẩu lệnh của cán bộ huấn luyện, các chiến sĩ dân quân thường trực (DQTT) đồng loạt thực hiện động tác sử dụng lá chắn. Nhận thấy một chiến sĩ chưa làm đúng kỹ thuật, cán bộ huấn luyện gọi lên, chỉnh từng động tác rồi cho về trở về đội hình. Những lần sửa tập như thế giúp buổi huấn luyện đi vào thực chất.

Chiến sĩ DQTT Trần Trọng Kim chia sẻ: “Cán bộ huấn luyện không chỉ truyền đạt cho chúng tôi đủ nội dung mà theo sát từng chiến sĩ, kiểm tra động tác và yêu cầu tập lại khi chưa đạt. Chúng tôi luôn quán triệt kỹ phương châm, mục tiêu huấn luyện, gắn với chức trách của bản thân. Từ đó, mỗi người nêu cao trách nhiệm, tự giác trong huấn luyện. Từng người làm đúng thì cả phân đội phối hợp nhịp nhàng”.

Quán triệt tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” trong huấn luyện DQTT, cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS xã Châu Thành đưa nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân vào nghị quyết lãnh đạo, xác định đây là khâu cần tập trung thực hiện. “Cơ bản” là giúp chiến sĩ nắm vững kiến thức, động tác nền tảng; “thiết thực” là lựa chọn nội dung gắn với nhiệm vụ thường xuyên tại địa phương; “chất lượng” phải được đo bằng kết quả thực hành, khả năng phối hợp và xử trí tình huống.

Lực lượng DQTT Ban CHQS xã Châu Thành huấn luyện sử dụng công cụ hỗ trợ lá chắn.

Chứng kiến các buổi huấn luyện DQTT của Ban CHQS xã Châu Thành, chúng tôi nhận thấy, trên bãi tập, cán bộ làm mẫu, hướng dẫn và sửa tập trực tiếp. Với đặc thù xã đông dân cư, nhiều thành phần cư trú, địa bàn rộng, bên cạnh các nội dung thuộc 7 nhóm nhiệm vụ của dân quân, lực lượng DQTT xã còn được huấn luyện thể lực, võ thuật, tuần tra, kiểm soát, sử dụng công cụ hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn, vận động quần chúng và phương án bảo vệ đơn vị.

Trực tiếp theo dõi các buổi huấn luyện, Trung tá Dương Cao Chí, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Châu Thành cho biết: "Với LLVT xã Châu Thành, việc nâng cao khả năng phối hợp, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở là rất quan trọng. Ban CHQS xã quyết tâm phải huấn luyện lực lượng DQTT cùng dân quân tại chỗ nắm chắc, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, thành thục các phương án sẵn sàng chiến đấu. Những nội dung xử trí tình huống phức tạp được tổ chức theo chương trình, kế hoạch huấn luyện của đơn vị gắn với yêu cầu phối hợp tại cơ sở. Đồng thời, tập trung đột phá công tác hiệp đồng và phát huy sức mạnh tổng hợp giữa các đơn vị để đáp ứng yêu cầu bảo vệ đơn vị, địa bàn trong tình hình mới".

Để phù hợp với điều kiện ở cơ sở, Ban CHQS xã Châu Thành chủ động bố trí sân đơn vị, những khoảng đất trống thích hợp gần đơn vị làm nơi luyện tập. Thời gian huấn luyện được sắp xếp linh hoạt để lực lượng vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, vừa hoàn thành chương trình nội dung đề ra. Cách tổ chức huấn luyện và luyện tập chú trọng chia nhỏ nội dung, luyện tập xoay vòng và tăng số lần thực hành của từng cá nhân, tổ, tiểu đội, trung đội.

Từ đầu năm 2026 đến nay, LLVT xã đã chủ trì tham mưu kiện toàn, duy trì hoạt động nền nếp đúng pháp luật Hội đồng Chính sách, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân xã... Công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, động viên tuyển quân, tuyển sinh quân sự, huấn luyện các đối tượng đúng tiến độ đạt chỉ tiêu. Ban CHQS xã làm điểm tham quan cho Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh về mô hình “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” năm 2026.

Theo Trung tá Phan Văn Nết, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Châu Thành, song song với rèn luyện quân sự, đơn vị duy trì giáo dục chính trị, sinh hoạt tư tưởng, phổ biến pháp luật, đọc báo, theo dõi thời sự và các chế độ nền nếp của trung đội DQTT. Cán bộ nắm tình hình tư tưởng, động viên chiến sĩ yên tâm công tác, nhất là khi phải kết hợp huấn luyện với nhiệm vụ hằng ngày. Nền nếp trong huấn luyện và xây dựng chính quy, rèn luyện đã tạo nền tảng chuyển biến tích cực qua những đợt kiểm tra của các cấp đối với LLVT xã Châu Thành.