LLVT tỉnh Thái Nguyên: Để dân chủ trở thành sức mạnh

Tạo đồng thuận từ nội bộ

Để thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là từ khi thành lập mới Ban CHQS cấp xã, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên xác định thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và giữ vững đoàn kết nội bộ. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Tỉnh ủy về thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế lãnh đạo. 6 tháng đầu năm 2026, Bộ CHQS tỉnh đã sửa đổi, bổ sung 11 lượt quy chế trên các lĩnh vực công tác; cấp ủy các cấp kiểm tra 9 tổ chức đảng, giám sát 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 2 đơn vị trực thuộc.

Theo Đại tá Trần Viết Năng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, để dân chủ đi vào thực chất, trước hết, cấp ủy, cán bộ chủ trì phải nêu gương, gần gũi, lắng nghe bộ đội; những vấn đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của quân nhân phải được công khai, trao đổi thẳng thắn và giải quyết kịp thời. Dân chủ phải đi đôi với giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương.

Ở Trung đoàn 750, cán bộ các cấp thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với chiến sĩ trong huấn luyện, công tác, sinh hoạt; qua đó nắm bắt, giải quyết những vấn đề tư tưởng, vướng mắc ngay từ cơ sở. Các kênh phát huy quyền làm chủ được duy trì nền nếp, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị.

Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức học tập Nghị quyết và sinh hoạt đảng theo Quy chế.

Dân chủ từ cơ sở

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, Ban CHQS cấp xã ngày càng giữ vai trò trực tiếp trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa bàn. Vì vậy, thực hiện Quy chế dân chủ được Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định là nội dung cần quan tâm ngay từ khi các tổ chức mới được kiện toàn. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 92/92 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó 82 đồng chí tham gia Ban Thường vụ cấp xã. Qua đó, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ cơ sở.

Tại Ban CHQS phường Trung Thành, các nhiệm vụ được trao đổi, thống nhất; những vấn đề phát sinh được bàn bạc, giải quyết trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Qua đó, tạo sự thống nhất trong chỉ huy, điều hành, đồng thời phát huy trách nhiệm của từng cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Văn Dương, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Trung Thành (Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực. Những nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ đều được trao đổi, thống nhất công khai. Khi mọi người được tham gia đóng góp ý kiến, được lắng nghe và giải quyết thỏa đáng những vấn đề thuộc thẩm quyền, sẽ tạo được sự đồng thuận, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở để Ban CHQS phường xây dựng đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đối thoại giữa chiến sĩ và cán bộ Trung đoàn 750, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.

Cùng với ổn định tổ chức, Đảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ CHQS tỉnh tổ chức 1 lớp tập huấn cho 80 cán bộ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thành lập 9 cụm thi đua Ban CHQS cấp xã để trao đổi kinh nghiệm. Toàn lực lượng tổ chức 26 cuộc đối thoại dân chủ; Hội đồng quân nhân các cấp duy trì 85 lượt sinh hoạt, tham gia đóng góp ý kiến vào nghị quyết của cấp ủy và quyết định của người chỉ huy.

Những kết quả trên góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm quyền làm chủ của quân nhân, củng cố đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì; nâng cao chất lượng đối thoại, quản lý tư tưởng và hoạt động của Hội đồng quân nhân các cấp. Đối với Ban CHQS cấp xã, trọng tâm là tiếp tục ổn định tổ chức, xây dựng phương pháp công tác khoa học, dân chủ, sát cơ sở; nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Dân chủ không làm giảm kỷ luật, mà tạo thêm sự đồng thuận để chấp hành kỷ luật tốt hơn. Khi tiếng nói của cán bộ, chiến sĩ được lắng nghe, trách nhiệm được phát huy, đoàn kết được củng cố, dân chủ sẽ trở thành nguồn sức mạnh xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.