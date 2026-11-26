Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 25 đến sáng 26-11, các khu vực đồng bằng, ven biển của tỉnh có mưa rất to. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước nhiều sông, suối dâng cao, một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và chia cắt giao thông. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các xã, phường, đặc khu chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó.

Ban CHQS đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giúp nhân dân khơi thông các tuyến đường do mưa lớn gây ngập úng cục bộ trên địa bàn.

Tại xã Vạn Tường, trong đêm 25-11 và sáng 26-11, nước chảy tràn qua đoạn đường bờ đắp nối hai thôn Thượng Hòa và Phú Long với dòng chảy xiết, đe dọa an toàn người và phương tiện qua lại. Ban CHQS xã Vạn Tường đã tham mưu Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Vạn Tường phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức chốt chặn, cảnh báo, hướng dẫn người dân và công nhân làm việc ban đêm di chuyển theo tuyến đường vòng tránh.

Tại xã Đông Sơn, mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường liên thôn, đồng thời xảy ra sạt lở đất tại thôn Định Tân, khu vực tuyến đường đi các thôn Phú Quý và Châu Thuận Nông. Ban CHQS xã Đông Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng chốt chặn tại những vị trí mất an toàn, cảnh báo người dân hạn chế đi lại, hỗ trợ di dời người và tài sản khi cần thiết.

Ở xã Thọ Phong, trước tình trạng ngập sâu tại bờ tràn thôn Thọ Bắc và thôn Thọ Đông, Ban CHQS xã Thọ Phong phối hợp với Công an xã triển khai lực lượng chốt chặn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực nước sâu, chảy xiết. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên túc trực tại hiện trường, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn, nhất là phụ nữ, người cao tuổi và những người gặp khó khăn khi di chuyển qua vùng ngập nước.

Lực lượng Dân quân thường trực Ban CHQS xã Bình Sơn rào chắn, đặt biển cấm ở các tuyến đường liên thôn xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua bờ, gây ngập một số đoạn đường ở tổ dân phố Phổ Minh. Ban CHQS phường Đức Phổ đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ cắm biển cảnh báo, chốt chặn các đoạn đường bị ngập, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Trong khi đó, tại xã Bình Sơn, nhiều tuyến đường thuộc thôn Vĩnh Xuân, Bình Hội và tổ dân phố Bình Thới bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích kiểm tra các khu dân cư vùng thấp trũng, ven sông, suối, kịp thời cảnh báo và xây dựng phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Nhiều tuyến đường liên xã của tỉnh Quảng Ngãi do mưa lớn những ngày qua gây ngập cục bộ, sạt lở đất.

Tại đặc khu Lý Sơn, mưa lớn kéo dài cũng gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bám sát cơ sở, kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập, kịp thời cảnh báo, hỗ trợ người dân di chuyển qua các vị trí ngập nước, bảo vệ tài sản và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Những hoạt động nêu trên cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của LLVT tỉnh Quảng Ngãi trong phòng, chống thiên tai, nhất là vai trò của Ban CHQS cấp xã trong tham mưu, phối hợp tổ chức lực lượng, trực tiếp bám địa bàn và giúp nhân dân ứng phó với mưa lũ ngay từ cơ sở.

Trước dự báo mưa lớn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong thời gian từ chiều tối 27 đến sáng 30-11, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban CHQS các xã, phường, đặc khu phối hợp rà soát khu dân cư vùng thấp trũng, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt; tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, ngầm, tràn và vị trí mất an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người dân đưa xe qua điểm ngập.

Cùng với đó, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng cơ động hỗ trợ nhân dân sơ tán, di dời tài sản và khắc phục hậu quả thiên tai. Với tinh thần “Ở đâu nhân dân gặp khó khăn, nguy hiểm, ở đó có bộ đội”, LLVT tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.