LLVT Thủ đô Hà Nội: Kế thừa truyền thống 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

Tại hội nghị gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội thường trực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ Thủ đô. Cách đây 80 năm, trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 19-10-1946, Trung ương Đảng quyết định thành lập Chiến khu XI. Đây là tổ chức hành chính quân sự thống nhất để chỉ huy các LLVT Thủ đô Hà Nội. Ngày 19-10 trở thành Ngày truyền thống của LLVT Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân phát biểu tại hội nghị gặp mặt truyền thống.

Các đại biểu tham dự hội nghị gặp mặt.

Phát biểu tại hội nghị gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân khẳng định: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nỗ lực phấn đấu, không quản gian khổ, hy sinh, viết nên truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” mãi mãi lưu danh trong lịch sử của dân tộc và Thủ đô anh hùng.

Đại tá Lê Ngọc Sơn, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Thủ đô phát biểu tại hội nghị.

Kế thừa truyền thống vẻ vang, nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ, với tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tập trung xây dựng, sắp xếp, điều chỉnh tổ chức theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tích cực, chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng TP Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô...

Đại tá Phạm Thanh Cương, Trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị gặp mặt.

Phát biểu tại hội nghị gặp mặt, Đại tá Lê Ngọc Sơn, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Thủ đô bày tỏ niềm tự hào, khẳng định trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô luôn kế tục và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo chống ngoại xâm, cũng như trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng LLVT Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại hội nghị gặp mặt.

Đại tá Phạm Thanh Cương, Trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được học tập, rèn luyện và cống hiến dưới lá cờ Quyết thắng của LLVT Thủ đô Hà Nội; nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thành quả, mỗi bước trưởng thành của LLVT Thủ đô hôm nay đều được kết tinh từ mồ hôi, xương máu, trí tuệ và bản lĩnh của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ. Thế hệ hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, đem hết tâm lực, trí lực và nhiệt huyết cách mạng để viết tiếp những trang sử vẻ vang của đơn vị bốn lần anh hùng, góp phần bảo vệ vững chắc Thủ đô ngàn năm văn hiến và xây dựng Hà Nội “Văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.