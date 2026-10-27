LLVT thành phố Quảng Ninh: Sẵn sàng từ thời bình, vững vàng trong thời chiến

Núi Phú Sĩ thu hút hàng nghìn du khách nước ngoài mỗi năm, nhưng nhiều người quên rằng đỉnh núi cao nhất Nhật Bản này là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Với nguy cơ phun trào luôn hiện hữu, một câu hỏi quan trọng đặt ra: làm thế nào để sơ tán du khách một cách an toàn trong trường hợp xảy ra thảm họa?