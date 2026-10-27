LLVT thành phố Quảng Ninh: Sẵn sàng từ thời bình, vững vàng trong thời chiến
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả diễn tập là cơ sở để thành phố tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực phối hợp giữa các lực lượng.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/llvt-thanh-pho-quang-ninh-san-sang-tu-thoi-binh-vung-vang-trong-thoi-chien-64767