LLVT thành phố Quảng Ninh: Phong trào thi đua 'Dân vận khéo' được triển khai nghiêm túc, đồng bộ

Trung tướng Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 trong LLVT thành phố Quảng Ninh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên. Nhiều hoạt động đã chuyển từ tuyên truyền đơn thuần sang giải quyết những nhu cầu thiết thực của địa phương và nhân dân; từ vận động theo phong trào sang xây dựng mô hình gắn với nhiệm vụ, địa bàn và đối tượng cụ thể.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật, LLVT thành phố đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tổ chức 42 buổi tuyên truyền với 1.280 lượt người tham gia về chủ trương, chính sách, pháp luật, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh... Công tác dân vận được kết hợp chặt chẽ với tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; xây dựng, huấn luyện dân quân tự vệ; diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự.

Đồng chí Phạm Tất Thắng phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, LLVT thành phố phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng, xử lý các vụ đắm tàu trên biển và khắc phục hậu quả bão. Trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, các đơn vị chú trọng phát huy vai trò người có uy tín, lực lượng tại chỗ; tiêu biểu là mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu tại xã Bình Liêu. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng nếp sống văn minh, củng cố đoàn kết cộng đồng và giữ vững ổn định địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng đánh giá cao những kết quả LLVT thành phố Quảng Ninh đạt được trong triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là việc gắn công tác dân vận với giải quyết những vấn đề thiết thực tại địa phương, từ xây dựng công trình dân sinh, chăm lo gia đình chính sách đến hỗ trợ nhân dân vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đó tiếp tục khẳng định vai trò của LLVT trong xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS TP Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn những nội dung dân vận sát với đặc điểm từng địa bàn; chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình đã triển khai, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại cơ sở, bảo đảm mỗi hoạt động dân vận đều mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.