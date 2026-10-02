LLVT thành phố Huế: Hơn 600 tập thể, cá nhân được khen thưởng

Năm 2026, Phong trào Thi đua Quyết thắng được Bộ CHQS TP Huế và các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn LLVT thành phố.

Phong trào đã phát huy hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng như thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

Quang cảnh hội nghị tổng kết, bình xét khen thưởng Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 của Bộ CHQS TP Huế.

Đặc biệt, trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; “Chiến dịch 60 ngày đêm” xây dựng trường học tại khu vực biên giới, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tham gia, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở kết quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS TP Huế đã thống nhất đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua đối với 3 cơ quan, đơn vị; đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến” đối với hơn 100 tập thể và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với hơn 500 cá nhân.