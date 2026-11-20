Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại biểu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; lãnh đạo Quân khu 3 và thành phố Hải Phòng...

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng LLVT thành phố Hải Phòng.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, lễ kỷ niệm là dịp ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, khi dòng chảy truyền thống của LLVT Hải Phòng, Kiến An, Hải Dương đã hội tụ trong một khối thống nhất. Là căn cứ của phong trào cách mạng, 80 năm trước, ngày 20-11-1946, LLVT thành phố Hải Phòng đã mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở miền Bắc với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hải Phòng và Hải Dương là những vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt trong lịch sử giữ nước. Những chiến thắng trên sông Bạch Đằng và dấu ấn Vạn Kiếp trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông đã hun đúc truyền thống yêu nước của nhân dân hai địa phương. Đây là một trong những cái nôi của phong trào đấu tranh cách mạng, nơi phong trào công nhân và các tổ chức cách mạng sớm hình thành. Từ phong trào đấu tranh của nhân dân, những đội tự vệ công nhân ở Hải Phòng và đội tự vệ cứu quốc ở Hải Dương ra đời, đặt nền móng cho quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT hai địa phương. Qua các cuộc kháng chiến, cán bộ, chiến sĩ lập nên nhiều chiến công. Truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” đã trở thành niềm tự hào, nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc bản lĩnh và ý chí chiến đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Trong thời bình, phẩm chất ấy tiếp tục được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, sự tận tụy trong công tác, sự gắn bó với nhân dân và những đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng địa phương và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngày 1-7-2025, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, mở ra một thời kỳ phát triển mới với quy mô, tiềm lực, vị thế và không gian chiến lược rộng lớn hơn. Ngay sau hợp nhất, Đảng bộ Quân sự thành phố được thành lập. LLVT thành phố đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; điều chỉnh khu vực phòng thủ, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, biên phòng được thực hiện liên tục, thống nhất.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ kỷ niệm.

LLVT thành phố đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Năm 2025, Bộ CHQS thành phố được Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Đặc biệt, ngày 7-8-2026, LLVT thành phố Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tích LLVT thành phố Hải Phòng đã đạt được thời gian qua; đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tập trung xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Phó chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng LLVT thành phố tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó chủ tịch nước cũng lưu ý, LLVT thành phố Hải Phòng cần phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và giúp đỡ nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động an sinh xã hội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.