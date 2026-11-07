LLVT Thanh Hóa: Đưa pháp luật đến gần cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

Đổi mới hình thức, khơi dậy sự chủ động tìm hiểu pháp luật

Hội trường Trung tâm Hội nghị Hạc Thành (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) tối 6-11 trở nên sôi nổi khi hàng chục cánh tay đồng loạt giơ lên xin trả lời câu hỏi tìm hiểu kiến thức pháp luật của Ban tổ chức. Không khí hào hứng ấy cho thấy sức hấp dẫn của một chương trình tuyên truyền được tổ chức bằng hình thức gần gũi, có sự tương tác trực tiếp với người tham dự.

Chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 do Ban CHQS phường Hạc Thành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức. Đây là một trong những đơn vị được Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa lựa chọn tổ chức điểm bằng hình thức sân khấu hóa. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở giáo dục, chức sắc tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân.

Toàn cảnh chương trình

Thượng tá Cao Thanh Tùng, Chính trị viên Ban CHQS phường Hạc Thành cho biết, khi xây dựng kịch bản, đơn vị xác định đối tượng tuyên truyền không chỉ là cán bộ, chiến sĩ mà còn hướng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, chương trình được thiết kế với nhiều nội dung đan xen, từ văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, Quân đội đến các hoạt động tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt, tiểu phẩm sân khấu hóa “Một cú nhấn - Hai con đường” đưa người xem đến với những tình huống gần gũi trong đời sống trên không gian mạng.

Thông qua câu chuyện tiếp nhận, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tiểu phẩm cảnh báo hệ lụy của tin giả, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người khi tham gia mạng xã hội. Từ một thao tác tưởng chừng đơn giản, người xem nhận thức rõ hơn hậu quả của việc thiếu tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin, nhất là những thông tin liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân.

Tiểu phẩm sân khấu hóa “Một cú nhấn - Hai con đường” tại chương trình.

Không dừng lại ở việc theo dõi, lắng nghe, người tham dự còn trực tiếp tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi về Luật Nghĩa vụ quân sự, quy định xử phạt vi phạm trên không gian mạng, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và những kiến thức pháp luật thiết thực khác. Nhiều cánh tay xung phong trả lời, tạo nên không khí trao đổi sôi nổi. Qua từng câu hỏi, đáp án và phần giải thích của Ban tổ chức, những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ.

Trung tá Bùi Văn Thắng, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Thông qua chương trình, những điều luật khô khan trở nên gần gũi, thiết thực nhất với mỗi người dân”. Theo đồng chí, trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, LLVT tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, tăng cường chia sẻ video ngắn, hình ảnh sinh động trên các nền tảng chính thống, giúp người dân dễ tiếp cận, nâng cao khả năng nhận diện và chủ động phòng tránh thông tin xấu độc.

Tọa đàm với chủ đề “Tuân thủ Luật Nghĩa vụ quân sự - Chuẩn mực của người công dân trong giai đoạn phát triển mới” tại Ban CHQS xã Hoằng Hóa

Cùng với Hạc Thành, tại Ban CHQS xã Hoằng Hóa, đơn vị tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Tuân thủ Luật Nghĩa vụ quân sự - Chuẩn mực của người công dân trong giai đoạn phát triển mới”. Thông qua hình thức sân khấu hóa, những quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được truyền tải bằng các tình huống cụ thể, gắn với thực tiễn địa phương. Hoạt động tập trung hướng đến thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Từ Hạc Thành đến Hoằng Hóa, việc lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng đã góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, người dân được trực tiếp tham gia, trao đổi, giải đáp những vấn đề liên quan đến cuộc sống và trách nhiệm công dân.

Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật từ cơ sở

Theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 được triển khai trong toàn LLVT tỉnh, với chủ đề: “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội”. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh lựa chọn Trung đoàn 762, Ban CHQS xã Hoằng Hóa và Ban CHQS phường Hạc Thành tổ chức làm điểm bằng hình thức sân khấu hóa.

Nội dung tuyên truyền được xác định toàn diện, gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và những vấn đề thiết thực trong đời sống như chấp hành pháp luật về giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng, chống ma túy, tội phạm, bạo lực gia đình, sử dụng mạng xã hội và phòng ngừa vi phạm kỷ luật. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với các nền tảng thông tin chính thống.

Phần thi nhận thức pháp luật thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ban tổ chức tặng quà những người có câu trả lời chính xác tại chương trình.

Đặc biệt, trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với ban CHQS xã, phường. Bên cạnh thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, lực lượng quân sự cơ sở cần chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Đại tá Phạm Ngọc Nhân, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự gần dân, hiểu dân, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành pháp luật về nghĩa vụ quân sự, an toàn giao thông và những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống. Cùng với đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên môi trường số, các đơn vị cần duy trì tuyên truyền trực tiếp, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong vận động nhân dân tại địa bàn đóng quân".

Chương trình tạo sự lan tỏa sâu rộng và thu hút đông đảo các tổ chức, nhân dân tham gia.

Thực tiễn từ các hoạt động tại Hạc Thành và Hoằng Hóa cho thấy, khi nội dung tuyên truyền sát nhu cầu, hình thức tổ chức phù hợp, người dân sẽ chủ động tham gia tìm hiểu, tiếp nhận kiến thức pháp luật. Qua đó, LLVT địa phương tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tôn trọng, chấp hành pháp luật không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn là nền tảng xây dựng bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật của người quân nhân. Vì vậy, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ dừng lại ở các hoạt động theo đợt mà cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thường xuyên trong từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Khi pháp luật thực sự trở thành ý thức tự giác, chuẩn mực ứng xử của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân sẽ được củng cố vững chắc ngay từ cơ sở.