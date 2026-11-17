Hội nghị được kết nối với 2 điểm cầu tại khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh

Năm 2026, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, chặt chẽ, hiệu quả CTĐ, CTCT, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, phối hợp bảo đảm Quân khu tổ chức thành công chương trình “Xuân Chiến sĩ” trên địa bàn; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng; phát động, thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 và các đợt thi đua cao điểm. Với vai trò đơn vị đăng cai Khối thi đua Quân sự địa phương Quân khu 7 năm 2026, đơn vị hoàn thành công trình nâng cấp tuyến đường từ Cửa khẩu Đắk Peur vào Chốt dân quân thường trực xã Thuận An; tổ chức và tham gia các hội thi, hội diễn đạt kết quả cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm

Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 124 Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã; làm việc với Thường trực 50 xã, phường về thực hiện Quy chế phối hợp và công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng thời, thực hiện các quyết định giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực; giải thể, điều chuyển, thành lập các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định; quán triệt, triển khai chủ trương đưa sĩ quan chính quy về Ban CHQS cấp xã và tham mưu tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng, nghiêm. Công tác nắm tình hình địa bàn, nội bộ, bảo đảm an toàn cho các hoạt động của đơn vị được phối hợp thực hiện chặt chẽ.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; tham mưu xây dựng 100 nhà “Tình nghĩa quân - dân”, “Đại đoàn kết” cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đơn vị cũng đón tiếp các đoàn Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri, Siem Reap và Kampong Chhnang (Quân đội Hoàng gia Campuchia) bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công tác dân vận, chính sách tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị kết hợp huấn luyện với làm công tác dân vận, giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. Phối hợp xây dựng, khánh thành, bàn giao Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực; xây dựng, bàn giao 4 căn nhà cho 4 hộ dân và hỗ trợ sửa chữa 29 công trình nhà ở cho 29 hộ bị ảnh hưởng thiên tai tại xã D’ran; thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác chính sách, đã hoàn thành lấy mẫu, số hóa, lưu mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức trang trọng lễ bàn giao, vận chuyển 3.625 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) phục vụ giám định ADN.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và tập trung thảo luận, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.