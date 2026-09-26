Lizzo lên tiếng sau khi kỷ lục của Mariah Carey bị xô đổ

Ella Langley vừa tạo dấu mốc đáng chú ý trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100 khi Choosin’ Texas có tuần thứ 23 đứng ở vị trí số 1. Thành tích này giúp ca khúc country vượt qua All I Want for Christmas Is You của Mariah Carey để trở thành bài hát có tổng số tuần đứng đầu HOT 100 lâu nhất lịch sử.

Giữa thời điểm kỷ lục của Mariah Carey bị xô đổ, Lizzo đã lên tiếng dành sự tôn trọng cho nữ diva. Trên X, giọng ca About Damn Time nhắc lại những cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Carey và gọi cô là một "biểu tượng".

"Chúng ta có thể dành một chút thời gian để trân trọng việc Mariah Carey đã nắm giữ tất cả những kỷ lục về thời gian đứng đầu bảng xếp hạng?", Lizzo viết. Nữ ca sĩ đồng thời đề cập đến hai ca khúc tiêu biểu của Mariah Carey là One Sweet Day và All I Want for Christmas Is You.

Động thái của Lizzo xuất hiện ngay sau khi Choosin’ Texas đạt tuần thứ 23 ở ngôi đầu Billboard HOT 100, vượt qua thành tích 22 tuần của All I Want for Christmas Is You. Ca khúc Giáng sinh kinh điển của Mariah Carey lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 vào năm 2019 và sau đó nhiều lần trở lại đỉnh bảng xếp hạng trong các mùa lễ hội.

Trước khi bị Choosin’ Texas vượt qua, All I Want for Christmas Is You đã liên tiếp phá vỡ những cột mốc đáng chú ý. Ca khúc từng vượt qua kỷ lục 19 tuần đứng đầu của Old Town Road, bản hit của Lil Nas X kết hợp Billy Ray Cyrus và A Bar Song (Tipsy) của Shaboozey.

Điều đặc biệt trong thành tích của Mariah Carey nằm ở cách ca khúc duy trì sức ảnh hưởng. Không giống phần lớn những bản hit thống trị HOT 100 trong một giai đoạn liên tục, All I Want for Christmas Is You thường xuyên trở lại vị trí số 1 vào mỗi mùa Giáng sinh. Sức sống kéo dài qua nhiều năm giúp ca khúc liên tục bổ sung thêm số tuần đứng đầu và trở thành một trong những trường hợp đặc biệt nhất trong lịch sử bảng xếp hạng.

Bên cạnh All I Want for Christmas Is You, Lizzo cũng nhắc đến One Sweet Day - bản song ca kinh điển của Mariah Carey và Boyz II Men. Phát hành năm 1995, ca khúc từng giữ vị trí số 1 Billboard HOT 100 trong 16 tuần liên tiếp từ năm 1995 đến 1996.

Kỷ lục của One Sweet Day tồn tại hơn hai thập niên trước khi bị Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee kết hợp Justin Bieber vượt qua vào năm 2017. Dù vậy, ca khúc vẫn giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử Billboard HOT 100 và góp phần củng cố vị thế của Mariah Carey như một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn đến bảng xếp hạng.

Trong khi đó, hành trình của Choosin’ Texas lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Ca khúc của Ella Langley được phát hành ngày 17/10/2025 và ra mắt ở vị trí số 39 trên Billboard HOT 100 trong bảng xếp hạng ngày 1/11/2025. Sau thời gian tăng trưởng dần về sức hút, bài hát vươn lên vị trí số 1 vào ngày 9/2/2026.

Đây cũng là ca khúc đầu tiên giúp Ella Langley đứng đầu Billboard HOT 100, đồng thời trở thành bản hit đầu tiên của nữ ca sĩ lọt vào Top 10 bảng xếp hạng này.

Với tuần thứ 23 ở vị trí số 1, Choosin’ Texas hiện vượt qua thành tích của All I Want for Christmas Is You để thiết lập cột mốc mới về tổng số tuần dẫn đầu Billboard HOT 100. Kỷ lục mới đồng thời khép lại một chương đáng nhớ của ca khúc Giáng sinh đã gắn bó với bảng xếp hạng trong nhiều mùa lễ hội.

Tuy nhiên, phản ứng của Lizzo cho thấy việc một kỷ lục bị phá vỡ không làm giảm giá trị lịch sử của người từng nắm giữ nó. Với One Sweet Day, All I Want for Christmas Is You cùng hàng loạt thành tích khác, Mariah Carey vẫn là một trong những cái tên có dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Billboard HOT 100.

Và khi Ella Langley viết nên kỷ lục mới với Choosin’ Texas, khoảnh khắc này cũng trở thành dịp để thế hệ nghệ sĩ hiện tại nhìn lại những cột mốc mà các tên tuổi đi trước từng tạo dựng.