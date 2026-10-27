Lizen (LCG) thay loạt lãnh đạo, lợi nhuận 6 tháng đạt 20,6% kế hoạch năm

Biến động loạt nhân sự

HĐQT CTCP Lizen (mã ck: LCG) vừa công bố thay đổi một loạt nhân sự. Theo quyết định của Lizen, ông Đỗ Văn Hưởng được miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 2/11/2026. Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Hữu Điền được bổ nhiệm vào vị trí này từ cùng thời điểm.

Ông Đỗ Văn Hưởng sinh năm 1987, có trình độ cử nhân kinh tế và được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng tại Lizen từ tháng 5/2024.

Cùng đợt thay đổi nhân sự, Lizen miễn nhiệm ông Trần Hữu Phong khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 23/10/2026. Ông Bành Văn Anh cũng được miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 2/11/2026.

Lợi nhuận quý II tăng gần 19%

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2026, Lizen ghi nhận doanh thu thuần đạt 822,1 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 11,4% xuống còn 9,3%. Vì vậy, lợi nhuận gộp chỉ đạt 76,1 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 5,2 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 36,3%, xuống còn 22,3 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 47,2% lên 25,3 tỷ đồng.

Nhờ sự cải thiện từ doanh thu tài chính và việc cắt giảm chi phí quản lý, Lizen ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 36,1 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Lizen đạt 1.163,3 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 51,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, Lizen mới hoàn thành khoảng 23,3% kế hoạch doanh thu và 20,6% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Lizen đạt 7.660,8 tỷ đồng, tăng 93,5 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ cấu tài sản tiếp tục tập trung vào hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Trong đó, hàng tồn kho đạt 2.413,3 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.399,2 tỷ đồng, tương đương 31,3% tổng tài sản. Doanh nghiệp cũng ghi nhận 979,7 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn và 932,7 tỷ đồng tiền cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Lizen tăng 22,1% so với đầu năm, lên 1.344 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn đạt gần 1.170 tỷ đồng, vay dài hạn ở mức 174,3 tỷ đồng.