Liz (IVE) gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp khi trở về quê nhà

Theo MyDaily, mới đây, Liz - thành viên nhóm nhạc nữ IVE khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi chia sẻ những hình ảnh đời thường trong chuyến trở về quê nhà tại đảo Jeju.

Cụ thể, mới đây, nữ thần tượng 21 tuổi đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh mới, kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Tôi đến từ Jeju".

Liz - thành viên nhóm nhạc nữ IVE khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi chia sẻ những hình ảnh đời thường.

Trong những bức ảnh được công bố, Liz xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút giữa khung cảnh thiên nhiên của hòn đảo nổi tiếng Hàn Quốc. Nữ ca sĩ lựa chọn chiếc áo đen có thiết kế cổ chữ V khoét sâu, kết hợp cùng dây chuyền thanh mảnh, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch, vừa quyến rũ.

Đáng chú ý, nhan sắc của Liz trở thành tâm điểm chú ý. Thành viên IVE ghi điểm với mái tóc dài suôn mượt, gương mặt thanh tú cùng những đường nét hài hòa. Phong cách trang điểm nhẹ nhàng càng giúp nữ thần tượng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo.

Ở những bức ảnh chụp toàn thân, Liz tiếp tục thể hiện gu thời trang trẻ trung khi phối áo khoác dáng rộng màu be cùng quần hoặc váy ngắn và đôi bốt đen cao cổ.

Cách kết hợp trang phục giúp nữ ca sĩ khoe đôi chân dài thon gọn cùng vóc dáng cân đối. Dù lựa chọn những món đồ không quá cầu kỳ, Liz vẫn tạo được sức hút nhờ thần thái tự tin và phong cách thời trang hiện đại.

Liz tiếp tục thể hiện gu thời trang trẻ trung khi phối áo khoác dáng rộng màu be cùng quần hoặc váy ngắn và đôi bốt đen cao cổ.

Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình, những khoảnh khắc thư giãn của Liz tại Jeju còn mang đến cảm giác gần gũi, bình yên. Giữa lịch trình hoạt động bận rộn cùng IVE, chuyến trở về quê nhà được xem là dịp để nữ thần tượng tận hưởng không gian quen thuộc và dành thời gian nghỉ ngơi.

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, đông đảo người hâm mộ đã để lại những bình luận tích cực, dành lời khen cho nhan sắc của Liz.

Một số khán giả bày tỏ: "Bạn đúng là một tác phẩm nghệ thuật", "Niềm tự hào của Jeju", "Chúc bạn có khoảng thời gian thật vui vẻ tại Jeju".

Những phản hồi này cho thấy Liz vẫn duy trì sức hút riêng, không chỉ khi xuất hiện trên sân khấu mà còn thông qua những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Bên cạnh hoạt động cá nhân, Liz hiện đang cùng các thành viên IVE chuẩn bị cho màn trở lại đường đua âm nhạc.

Theo đó, ngày 9/10, công ty quản lý Starship Entertainment chính thức công bố bộ ảnh concept nhóm mang tên Girl Hero, nằm trong chiến dịch quảng bá mini album mới Looks Can Kill.

Trong loạt ảnh, sáu thành viên gồm An Yujin, Gaeul, Rei, Jang Wonyoung, Liz và Leeseo xuất hiện với hình tượng cá tính, mạnh mẽ. Mỗi người cầm một chiếc mặt nạ mang dấu ấn riêng, đồng thời hướng ánh nhìn đầy tự tin về phía ống kính.

Bên cạnh hoạt động cá nhân, Liz hiện đang cùng các thành viên IVE chuẩn bị cho màn trở lại đường đua âm nhạc.

Những khoảnh khắc cả nhóm cùng tạo dáng hoặc sải bước mạnh mẽ góp phần thể hiện tinh thần tự do, độc lập mà IVE muốn truyền tải trong lần trở lại này.

Sự thay đổi về hình ảnh của nhóm nhanh chóng làm tăng sự mong đợi từ người hâm mộ, đặc biệt khi IVE vốn được biết đến với những concept thời trang nổi bật và phong cách âm nhạc mang dấu ấn riêng.

Với Liz, việc liên tục xuất hiện trong những hình ảnh mới mẻ, từ phong cách đời thường nhẹ nhàng đến tạo hình cá tính cùng IVE, tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của nữ thần tượng sinh năm 2004.