LIXIL Talent Match INTAD 2026: Tiếp nối hành trình chắp cánh tài năng kiến trúc, thiết kế

Kết nối giảng đường với môi trường nghề nghiệp

Tối 31/10, tại M Complex (Hà Nội), đã diễn ra Tổng kết và tri ân LIXIL Talent Match INTAD 2026. Khởi xướng bởi LIXIL Việt Nam từ năm 2021, LIXIL Talent Match INTAD là chương trình tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực kiến trúc - thiết kế, hướng đến việc kết nối kiến thức học thuật với thực tiễn nghề nghiệp.

Lễ tổng kết và tri ân LIXIL Talent Match INTAD 2026 quy tụ gần 150 sinh viên, kiến trúc sư, nhà thiết kế cùng đại diện các trường đại học và doanh nghiệp trong ngành kiến trúc – thiết kế.

LIXIL Talent Match INTAD 2026 diễn ra từ tháng 4 - 10/2026, với chủ đề "Bước khỏi hàng ngang", khuyến khích sinh viên chủ động bước ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc, tìm kiếm trải nghiệm mới và khám phá dấu ấn riêng của bản thân.

Để hiện thực hóa tinh thần đó, chương trình mang đến nhiều cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tiễn. Sinh viên được tham gia các lớp học chuyên đề cùng chuyên gia, workshop, các chuyến tham quan kết hợp đào tạo tại công trình và thử sức với những bài toán chuyên môn thông qua cuộc thi SkillUp Arena.

Với những sinh viên năm 4, năm 5 chuẩn bị bước vào thị trường lao động, chương trình còn tổ chức đào tạo tiền thực tập và kết nối với các văn phòng kiến trúc - thiết kế, tạo điều kiện để các bạn tiếp cận và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế.

Ông Hisayoshi Aoki, Tổng giám đốc LIXIL Việt Nam nhận định: Giá trị của LIXIL Talent Match INTAD được tạo nên từ sự hiệp lực của sinh viên, nhà trường, chuyên gia và các công ty kiến trúc, thiết kế.

Theo ban tổ chức, LIXIL Talent Match INTAD 2026 ghi nhận hơn 500 sinh viên đăng ký tham gia, 90 sinh viên lọt Top, cùng sự đồng hành của 60 doanh nghiệp và 18 trường đại học. Trong suốt mùa hoạt động, 47 sự kiện đã được tổ chức, tạo thêm nhiều điểm chạm để sinh viên gặp gỡ chuyên gia, học hỏi và phát triển năng lực.

Với đề bài năm 2026 về thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam, sinh viên được khuyến khích vận dụng tư duy thiết kế để đề xuất giải pháp cho một vấn đề thực tiễn, đồng thời nhìn nhận vai trò và trách nhiệm của người làm nghề trước những thách thức của cộng đồng.

Thử thách năng lực sáng tạo, mở rộng cơ hội cho tài năng trẻ

Phát biểu tại sự kiện, ông Hisayoshi Aoki, Tổng giám đốc LIXIL Việt Nam, chia sẻ: Với sứ mệnh hiện thực hóa giấc mơ về một ngôi nhà hoàn thiện hơn cho mọi người, ở mọi nơi, LIXIL tin rằng việc kiến tạo không gian sống tốt hơn không chỉ đến từ những giải pháp chúng tôi cung cấp, mà còn từ việc hỗ trợ thế hệ kiến trúc sư và nhà thiết kế tương lai - những người sẽ góp phần định hình không gian sống, làm việc của cộng đồng.

"Thông qua LIXIL Talent Match, chúng tôi mong muốn tạo cơ hội để sinh viên học hỏi từ chuyên gia, tích lũy kinh nghiệm và kết nối với doanh nghiệp. Giá trị của chương trình được tạo nên từ sự hiệp lực của sinh viên, nhà trường, chuyên gia và các công ty kiến trúc, thiết kế", ông Hisayoshi Aoki bày tỏ.

Bạn Vũ Thu Trang, thực tập sinh xuất sắc LIXIL Talent Match INTAD 2026 chia sẻ về những trải nghiệm và bài học tích lũy được trong thời gian thực tập tại Văn phòng Công ty NH Village.

Bạn Vũ Thu Trang, sinh viên năm 3, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - gương mặt được vinh danh ở hạng mục Thực tập sinh xuất sắc cho biết, tham gia LIXIL Talent Match INTAD 2026, em được chương trình kết nối với Văn phòng kiến trúc NH Village và có được nhiều trải nghiệm và bài học tích lũy trong thời gian thực tập tại đây.

"Việc kết nối sinh viên với môi trường làm nghề, giúp chúng em có cơ hội vận dụng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về con đường nghề nghiệp mình lựa chọn", Trang bày tỏ.

Nhóm "Cõng team" đoạt giải Đặc biệt SkillUp Arena, LIXIL Talent Match INTAD 2026 thuyết trình tại sự kiện.

KTS Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc, nhà sáng lập Afa Design, người đồng hành cùng Chương trình từ những mùa đầu tiên, với vai trò đại diện công ty tiếp nhận thực tập sinh và hướng dẫn sinh viên trong nhiều hoạt động nhận định: Những hoạt động như LIXIL Talent Match INTAD giúp ích rất nhiều cho sinh viên trên con đường học và theo đuổi nghề. Kỳ vọng trong tương lai LIXIL tiếp tục như có thêm nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng kiến trúc, thiết kế.

Ban tổ chức trao giải Nhất SkillUp Arena miền Bắc, LIXIL Talent Match INTAD 2026 cho nhóm "Những kẻ mộng mơ".

Cũng tại sự kiện, hai nhóm đạt thành tích nổi bật tại SkillUp Arena - cuộc thi thiết kế thuộc lộ trình Phát triển tài năng của LIXIL Talent Match INTAD là nhóm "Cõng team" đến từ TP.HCM đoạt giải Đặc biệt toàn quốc và nhóm "Những kẻ mộng mơ" đoạt giải Nhất miền Bắc đã trực tiếp trình bày ý tưởng, chia sẻ cách tiếp cận và giải pháp của mình.

Đây cũng là cơ hội để các bạn thể hiện năng lực chuyên môn, tạo dấu ấn và nhận được sự quan tâm từ cộng đồng kiến trúc - thiết kế.

Đại diện LIXIL Việt Nam trao chứng nhận cho các công ty kiến trúc - thiết kế đồng hành cùng LIXIL Talent Match INTAD.

Đại diện LIXIL Việt Nam cũng đã trao chứng nhận tri ân đến các trường đại học, công ty kiến trúc - thiết kế và đơn vị triển khai đã đồng hành cùng chương trình; ghi nhận và vinh danh các bạn sinh viên có thành tích nổi bật trong chương trình.

Sau 6 mùa triển khai, LIXIL Talent Match INTAD đã kết nối thành công hơn 200 sinh viên với mạng lưới khoảng 130 doanh nghiệp kiến trúc - thiết kế đối tác của LIXIL trên toàn quốc, tạo cơ hội để các bạn tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tích lũy kinh nghiệm và từng bước định hình con đường nghề nghiệp.