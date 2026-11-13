Livestream vu khống, xúc phạm người khác, 1 Youtuber bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 13/11, Công an phường Bình Quới, TPHCM cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Y.H.M.L (SN 1973) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Công an phường Bình Quới tiếp nhận đơn tố giác của bà T.T.H.T (SN 1971, ngụ phường Hạnh Thông) về việc bị bà Lynh cùng một người khác phát trực tiếp nhiều video trên kênh YouTube “Mỹ Linh”, đăng tải nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà T. và các thành viên trong gia đình.

Kênh Youtuber mà L. dùng để đăng tải.

Theo đơn tố giác, hai người quen biết nhau từ năm 2024 thông qua nền tảng YouTube. Tuy nhiên, giữa hai bên sau đó phát sinh mâu thuẫn do bà T. nhiều lần khuyên bà L. thận trọng, đăng tải thông tin đúng sự thật khi hoạt động kênh YouTube mang tên “Mỹ Linh”.

Đến tháng 12/2025, bà T. phát hiện bà L. liên tục đăng tải bài viết, phát trực tiếp các nội dung sai sự thật, xúc phạm mình nên đã làm đơn tố giác đến Công an phường Bình Quới.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, triệu tập những người liên quan để làm việc.

Qua xác minh, Công an phường Bình Quới xác định bà L. có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và lập biên bản xử lý theo quy định.

Hiện Công an phường Bình Quới đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà L. số tiền 7,5 triệu đồng.