Livestream: Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm năm 2026

Ngày 22-9, UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Anh Quân Phát (xã Ô Diên, TP. Hà Nội) đã đến thăm hỏi và trao quà cho 4 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền 50 triệu đồng.