Livestream: Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm năm 2026
Chương trình "Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm năm 2026” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và UBND xã Yên Khương phối hợp thực hiện tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương, xã Yên Khương và được livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/livestream-trung-thu-cho-em-dem-hoi-trang-ram-nam-2026-302605.htm