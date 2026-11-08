Livestream trực tiếp bốc thăm chia bảng Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 vào chiều 9/11

Theo kế hoạch, Lễ bốc thăm, chia bảng các đội tham dự Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 sẽ diễn ra lúc 15h ngày 9/11 tại tầng 6, số 2 Nguyễn Công Hoan, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Sự kiện sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Báo Xây dựng, các thành viên Ban Tổ chức (BTC) giải, đại diện Công đoàn Xây dựng VN và các cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia thi đấu.

BTC họp với tổ trọng tài và đơn vị vận hành Sportconnect. Lễ bốc thăm chia bảng các đội tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 sẽ được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Xây dựng vào chiều 9/11.

Đây là hoạt động quan trọng trong công tác chuẩn bị, nhằm xác định các cặp đấu, xây dựng lịch thi đấu và bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng giữa các vận động viên (VĐV).

Lễ bốc thăm không chỉ xác định các bảng đấu mà còn đánh dấu thời điểm cuộc cạnh tranh tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 bắt đầu, khi các đội có thể xác định những đối thủ trên hành trình chinh phục giải đấu.

Công tác bốc thăm chia bảng sẽ được livestream trực tiếp trên các nền tảng của đơn vị vận hành giải đấu là Sport Connect và Báo Xây dựng.

Theo ông Nguyễn Chung Thủy, trọng tài quốc gia, đại diện đội trọng tài Pickleball miền Bắc, trước khi tiến hành bốc thăm, chia bảng, đội trọng tài đã nhận được danh sách số lượng VĐV đăng ký ở các nội dung thi đấu do BTC cung cấp.

Để đảm bảo tính minh bạch và khách quan, đội trọng tài bốc thăm ngẫu nhiên theo một trong hai hình thức.

"Chẳng hạn, ở nội dung đôi nam có hơn 100 đôi tham dự. Chúng tôi thống nhất chia thành 32 bảng đấu, trong đó khoảng 30 bảng có 3 đội và thêm 2-3 bảng có 4 đội.

Ở hình thức thứ nhất, các đội được gán số, còn các vị trí được đặt tên theo từng bảng như A1, A2, A3, B1, B2, B3 và tiếp tục đến hết 32 bảng.

Nếu lần quay đầu tiên ra số 100 thì đôi số 100 sẽ là A1, các lần quay tiếp theo lần lượt xác định A2, A3 và cứ thế đến hết 32 bảng.

Ở hình thức thứ hai, chúng tôi dùng AI: đưa ra câu lệnh chia các đội thành 32 bảng, mỗi bảng 3 đội, và hệ thống sẽ tự động phân chia ngẫu nhiên.

Với cả hai cách, kết quả đều đảm bảo công bằng. Buổi bốc thăm được livestream trực tiếp trên các nền tảng của BTC, sau đó chúng tôi xuất kết quả ra file Word hoặc PDF để tất cả VĐV đều có thể theo dõi", ông Chung Thủy cho biết.

Với kinh nghiệm tổ chức nhiều giải quy mô lớn, ông Nguyễn Chung Thủy đánh giá Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 nhận được sự quan tâm lớn của các VĐV.

"Số VĐV tham dự là gần 500, thi đấu ở khoảng 19 sân, có nhiều nội dung, gồm cả nội dung phong trào lẫn nội dung dành cho lãnh đạo.

Nếu chia bảng 4 đội thì số trận đấu sẽ tăng gấp đôi, trong khi một ngày thi đấu chỉ phù hợp với khoảng 400 trận.

Vì vậy, chúng tôi chọn chia bảng 3 đội, lấy nhất và nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Phương án này đảm bảo số trận và đáp ứng nội dung chương trình. Dự kiến khai mạc lúc 7h, kết thúc giải đấu vào khoảng 17h30 cùng ngày. Sau đó là Tiệc gala và trao giải.

Nếu số trận nhiều hơn, giải đấu chắc chắn phải tổ chức trong hai ngày hoặc kéo dài thời gian, kéo theo nhiều chi phí phát sinh và ảnh hưởng đến thời gian của VĐV cũng như của BTC. Do đó, chúng tôi thống nhất đây là phương án hợp lý nhất", ông Nguyễn Chung Thủy cho biết thêm.

Theo Phó Trưởng Ban tổ chức giải đấu - Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng La Đức Hùng, Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 quy tụ hơn 460 VĐV, tranh tài ở 5 nội dung thuộc hai nhóm. Trong đó, Giải Lãnh đạo gồm đôi nam và đôi nam - nữ; Giải Phong trào gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Điểm đáng chú ý của Giải là đối tượng tham dự không chỉ giới hạn trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng mà còn mở rộng tới các đơn vị đối tác, khách mời, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác và kết nối.

Giải có các giải phụ hấp dẫn và một nội dung đặc biệt là Giải Truyền cảm hứng với sự tham gia của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Cục chuyên ngành và đại diện nhà đầu tư.

Với tổng giá trị giải thưởng 216 triệu đồng, nhiều nội dung thi đấu và giao lưu, giải đấu được kỳ vọng tạo sân chơi thể thao lành mạnh, khuyến khích phong trào rèn luyện sức khỏe, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Sau lễ bốc thăm, BTC sẽ thông báo chính thức lịch trình ngày thi đấu, các phương án điều hành và công tác hậu cần, hướng tới tổ chức giải đấu an toàn, chuyên nghiệp, thành công.

Thông tin giải: Tên chính thức: Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026. Đơn vị tổ chức: Báo Xây dựng - Cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng. Cơ quan phối hợp: Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Liên đoàn pickleball Việt Nam Đối tác công nghệ: Sport Connect Thời gian thi đấu: Ngày 14/11/2026. Địa điểm: U.S. Pickleball Club, số 70 An Dương, Hà Nội. Quy mô dự kiến: Khoảng 500 vận động viên. Nội dung thi đấu: 5 nội dung thuộc Giải Lãnh đạo và Giải Phong trào. Tổng giá trị tiền thưởng: 216 triệu đồng.

Dung Nguyễn