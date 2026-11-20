Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP tại quảng trường phường Nguyệt Hóa.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok 2026.

Điểm đáng chú ý tại hội chợ năm nay là việc kết hợp trưng bày sản phẩm với chương trình livestream bán hàng trực tuyến “Hành trình nông sản Vĩnh Long”. Hoạt động này góp phần đa dạng hóa phương thức xúc tiến thương mại, tạo thêm kênh quảng bá, tiêu thụ hàng hóa cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất.

Không chỉ phục vụ khách tham quan, mua sắm trực tiếp, nhiều sản phẩm đặc trưng của Vĩnh Long còn được giới thiệu qua các phiên livestream. Hình thức này giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin về sản phẩm, tìm hiểu nguồn gốc, chất lượng và đặt mua hàng ngay trên nền tảng trực tuyến.

Ông Phạm Thành Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Vĩnh Long, cho biết việc tổ chức livestream bán hàng là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đồng thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển.

Livestream bán hàng – Bước chuyển mới trong xúc tiến thương mại thời đại số.

Theo ông Nam, mỗi phiên livestream kéo dài khoảng 2 giờ, bình quân giới thiệu từ 10 - 15 sản phẩm. Qua hai ngày triển khai, chương trình ghi nhận hơn 80 lượt doanh nghiệp tham gia, với hơn 160 loại sản phẩm được giới thiệu đến người tiêu dùng.

Đáng chú ý, hoạt động bán hàng trực tuyến đã chốt hơn 1.400 đơn hàng, đạt doanh thu trên 110 triệu đồng. Kết quả này bước đầu cho thấy sức hút của hình thức livestream trong việc quảng bá sản phẩm và kết nối trực tiếp giữa người bán với khách hàng.

Đặc sản vùng miền vươn xa, lan tỏa đến người tiêu dùng khắp cả nước.

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, livestream còn giúp các chủ thể sản xuất tiếp cận cách thức bán hàng mới, chủ động giới thiệu sản phẩm, tương tác với người tiêu dùng và từng bước xây dựng thương hiệu trên môi trường số.

Đặc biệt, thông qua các phiên phát trực tiếp, những sản phẩm vốn chủ yếu được tiêu thụ tại địa phương có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành, góp phần mở rộng đầu ra và giảm sự phụ thuộc vào các kênh phân phối truyền thống.

Vĩnh Long có thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến và các làng nghề truyền thống, với nhiều đặc sản nổi tiếng như bưởi Năm Roi Bình Minh, cam sành Tam Bình, dừa sáp Trà Vinh, sầu riêng Cái Mơn, măng cụt Chợ Lách...

Cùng với việc phát triển vùng nguyên liệu, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng. Đến nay, toàn tỉnh có 980 sản phẩm OCOP, 524 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 147 sản phẩm cấp khu vực và 41 sản phẩm cấp quốc gia.

Hội chợ năm nay quy tụ 154 đơn vị với 350 gian hàng, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác kinh doanh. Riêng chương trình livestream ban đầu dự kiến giới thiệu từ 50 - 60 sản phẩm trong 4 ngày tổ chức.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh hội chợ là dịp tăng cường kết nối giao thương, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, đồng thời tạo không gian giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nông sản Vĩnh Long vươn xa, khẳng định vị thế trên thị trường.

Trong xu hướng chuyển đổi số hiện nay, việc kết hợp hội chợ truyền thống với bán hàng trực tuyến được xem là hướng đi phù hợp, giúp doanh nghiệp và các chủ thể OCOP từng bước thay đổi phương thức tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, các đơn vị sản xuất cần tiếp tục chú trọng chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc và nâng cao kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số.

Từ những kết quả bước đầu của chương trình “Hành trình nông sản Vĩnh Long”, có thể thấy livestream không chỉ là công cụ quảng bá mà còn mở thêm kênh tiêu thụ đầy tiềm năng cho sản phẩm địa phương. Việc tận dụng hiệu quả các nền tảng trực tuyến sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và đưa nông sản Vĩnh Long đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước.

Các chủ doanh nghiệp trực tiếp livestream bán sản phẩm.