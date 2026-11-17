Đại diện các đơn vị tham dự phiên livestream.

Sáng 17/11, tại xã Đồng Tiến, Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức phiên chợ thương mại điện tử với hình thức livestream giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương trên nền tảng TikTok với chủ đề “Địa phương số - Kết nối Hà Tĩnh”. Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương; chính quyền địa phương, các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn 2 xã: Đồng Tiến, Mai Hoa và TikTok Shop, Sao Star Media.

Phiên Mega Livestream diễn ra từ 10h đến 14h tại hộ kinh doanh trà vằng Bà Hoàn, xã Đồng Tiến.

Phiên Mega Livestream diễn ra từ 10h đến 14h tại hộ kinh doanh trà vằng Bà Hoàn, xã Đồng Tiến. Các sản phẩm được giới thiệu gồm: bánh đa nem Lan Hưng, bánh tráng Bà Bồi, trà Dong Tiến Hoàng Kim, yến sào HD Hà Tĩnh (xã Đồng Tiến), mật ong Mạnh Hùng (xã Mai Hoa)...

Cùng với việc giới thiệu nguồn gốc, đặc điểm và chất lượng từng sản phẩm, chương trình triển khai các chương trình giảm giá, mã ưu đãi, hỗ trợ vận chuyển, tạo điều kiện để người xem tương tác và đặt hàng trực tiếp trên livestream.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự kết hợp giữa quảng bá sản phẩm và kết nối trực tiếp các chủ thể sản xuất với người tiêu dùng. Thông qua các cuộc giao lưu, đại diện Sở Công Thương, lãnh đạo 2 xã và cơ sở sản xuất đã chia sẻ về tiềm năng sản phẩm địa phương, quá trình xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm.

Các sản phẩm được tiêu thụ tại phiên livestream.

Việc đưa sản phẩm lên nền tảng thương mại điện tử không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng mà còn tạo động lực để các cơ sở sản xuất đổi mới phương thức kinh doanh, chú trọng hơn đến chất lượng, mẫu mã và truy xuất nguồn gốc.

Đây cũng là hướng đi cần thiết để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP trong bối cảnh thương mại số ngày càng phát triển.

Dự kiến ngày mai (18/11), Sở Công thương Hà Tĩnh sẽ tiếp tục livestream quảng bá sản phẩm đặc trưng, OCOP và sản phẩm tiêu biểu của các xã: Kỳ Xuân, Hương Sơn và phường Sông Trí tại HTX Thu mua và Chế biến thủy, hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân). Thông qua hoạt động này, Hà Tĩnh tiếp tục thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng thị trường, từng bước đưa sản phẩm địa phương vượt ra khỏi kênh tiêu thụ truyền thống, tiếp cận người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc.