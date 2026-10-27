Livestream quảng bá sản phẩm OCOP thu hút hàng chục nghìn lượt xem tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung

Phiên Livestream quảng bá sản phẩm OCOP thu hút hơn 17.000 lượt xem.

Phiên trực tuyến do 2 MC là các KOL nổi tiếng trên mạng xã hội của tỉnh trực tiếp dẫn dắt, mang lại không khí tương tác sôi nổi và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trong hơn 1 giờ đồng hồ phát sóng, phiên livestream đã ghi nhận hơn 17.000 lượt xem và theo dõi, với thời điểm cao nhất đạt 300 lượt xem cùng lúc.

Tại chương trình, các sản phẩm được giới thiệu đều đã đạt chứng nhận OCOP, bảo đảm minh bạch về nguồn gốc xuất xứ và được liên kết thu mua trực tiếp từ các hợp tác xã trên địa bàn. Nhiều nông đặc sản tiêu biểu của địa phương đã được đưa lên sóng như Mật ong Bạc hà, Trà Lĩnh Sơn thu hái từ vùng chè Shan Tuyết cổ thụ 300 năm, hay Cao trà Thành Sơn. Khán giả theo dõi và chốt đơn trực tiếp trong phiên live được hưởng các chương trình ưu đãi hấp dẫn như giảm giá từ 20% đến 25% cùng chính sách miễn phí vận chuyển.

MC là các KOL nổi tiếng trên mạng xã hội của Tuyên Quang trực tiếp dẫn dắt.

Sự kiện đã hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tức thì và là cầu nối quan trọng giúp lan tỏa thương hiệu nông sản Tuyên Quang đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung.